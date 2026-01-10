УВЕР ЙОГЫН

Вияҥаш виктаралтын

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 39 гана онченыт

 

Марий Элыште «Российысе села» партийный проект вийым налын.

Тиде проект ял илышым утларак семдаш да агропромышленный комплекслан полышым пуаш виктаралтын. Эртыше 2025 ийыште ятыр пашам шуктымо, 2026 ийланат кугу планым палемдыме.

Поснак кугу тӱткыш ялым чыла могырымат тӱзатыме пашалан ойыралтеш. Проект кышкарыште илыме вер да инфраструктуро объект-влак веле огыл уэмдалтыт, тыгак ял ден ял кокласе корно-шамыч саемдалтыт. Уремлашке асфальтым шарыме, тротуарым шотыш кондымо, йӱдым волгалтараш жаплан келшыше понарым сакалыме. Уремлам волгалтарыме яллан у тӱсым пурта. Чыла тыгай поро паша ял калыклан лӱдыкшыдымылык ышта, илышым утларак йӧнаныш савыраш полша.

Снимкыште: Советский район Ӱшнур селаште кодшо ийын чоҥымо у тӱвыра пӧрт ончылно.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шканет шке полшо

  Чогашыл йычкешталтын Тыгай азап лийын кайыме годым 0,5 стакан йоҥыштымо имбирь да 0,5 стакан содо дене ямдылыме шокшо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Марий ӱдырым сеҥымаш дене вучена

25 гыч 29 сентябрьыште Коми Республикыште «Финноугрий студенчествын миссше» тӱнямбал конкурс лиеш. Тений тудо кудымшо гана эрта. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште тений 13 тӱжем йочам лагерьлаште кандараш палемдыме

Шушаш кеҥежым Марий Элыште йоча-шамычлан канаш да тазалыкым пеҥгыдемдаш палемдалтше 175 организацийым почаш палемдыме. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий