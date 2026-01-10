Вияҥаш виктаралтын

Марий Элыште «Российысе села» партийный проект вийым налын.
Тиде проект ял илышым утларак семдаш да агропромышленный комплекслан полышым пуаш виктаралтын. Эртыше 2025 ийыште ятыр пашам шуктымо, 2026 ийланат кугу планым палемдыме.
Поснак кугу тӱткыш ялым чыла могырымат тӱзатыме пашалан ойыралтеш. Проект кышкарыште илыме вер да инфраструктуро объект-влак веле огыл уэмдалтыт, тыгак ял ден ял кокласе корно-шамыч саемдалтыт. Уремлашке асфальтым шарыме, тротуарым шотыш кондымо, йӱдым волгалтараш жаплан келшыше понарым сакалыме. Уремлам волгалтарыме яллан у тӱсым пурта. Чыла тыгай поро паша ял калыклан лӱдыкшыдымылык ышта, илышым утларак йӧнаныш савыраш полша.
Снимкыште: Советский район Ӱшнур селаште кодшо ийын чоҥымо у тӱвыра пӧрт ончылно.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.