Вич ончыл регион коклаште

Марий Эл – паша рынкын йодмашыжлан келшыше кадрым ямдылыме шотышто Российын 5 ончыл регионжо радамыште.
Тидын нерген Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев кыдалаш профессионал образованийлан пӧлеклалтше республикысе форумышто палемден. «Мемнан выпускник-влак пашам огыт кычал, нуно паша верым пуышо-влакын темлымашышт гыч эн сайжым ойырат. Регионын вияҥме корныштыжо кыдалаш профессионал образованийын рольжо кугу, сандене тудо илыш дене тӧр кайышаш. Кӧ эрла пӧртым чоҥаш, электроникым погаш, шурным ончен-кушташ, транспортым виктараш тӱҥалеш – тачысе студент-влак дене кылдалтын», – каласен регионым вуйлатыше.
Пайрем вашлиймаште «Москвасе тӱнямбал образований салон» АНО-н директоржо Максим Казарновский лийын.
Юрий Зайцев кыдалаш профессионал образований системыште сеҥымашыш шумылан да самырык тукымым туныктымо пашашке кугу надырым пыштымылан кӱкшӧ наградым кучыктен. «Марий Эл Республикысе образованийын сулло пашаеҥже» чап лӱм дене «Политехник» кӱшыл колледжын директоржо Наталья Загайнова палемдалтын. Регионым вуйлатышын Тауштымашыжым Строительно-промышленный колледжыште туныктышо Марина Еменаевалан, Индустрий да предпринимательстве колледжын преподавательже Наталья Сафоновалан да Строительно-технологический техникумышто пашам ыштыше Эбрар Шараповлан пуэныт. Тыгак профессионал мастарлык чемпионатыште «За профессионализм» медальоным сеҥен налше лу студентлан грантым кучыктеныт.
Форумышто, паша программе дене келшышын, «Синхронизаций практике: «колледж – предприятий – выпускник» паша модель» теме дене стратегический сессий эртен. Пленарный заседаний самырык специалистын вияҥме корныж дене кылдалтше йодыш-влак пӧлеклалтын.
Уна-влаклан «СПО-што ыштыме» ончерым чумырымо. Тушто студент-влакын кидышт дене ямдылыме изделий, кызытсе жаплан келшыше мастерскойласе оборудований ончыкталтыныт.
Кызыт Марий Элыште ныл напрвлений – ялозанлык, радиоэлектронике – чоҥымаш да транспорт – дене ныл тунемме-производство кластер пашам ышта. «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект полшымо дене кыдалаш професионал образованийым пуымо тӧнежлаште олмыктымо пашам шукташ 810 миллион утла теҥгем ойырымо. Мастерской, зал, тӱшкагудо-влакым уэмдаш 130 миллион утла теҥгем республикысе бюджет гыч пуымо.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.