Вич арня йӱклаш лиеш

«Служение» III всероссийский муниципал премийын кумшо этапышкыже тыгак Шернур район Кукнур кундемысе Йӱштӧ Кугызан илемжым тӱзатыме дене кылдалтше проектым пуртеныт.
Тудо Марий Элыш турист-влакым толаш кумылаҥда да шочмо калыкнан тӱвыраже, йӱлаже да ыштыш-кучышыжо дене палдара. Проектым премийлан Шернур округ вуйлатыше Александр Кугергин темлен, тудо «Развитие территории – благополучие страны» номинацийыште таҥаса. Марий парк дене пырля тудланат «Госуслуги» портал гоч вич арня жапыште йӱкым пуаш лиеш.
«Тендан йӱкда – тиде элнан ончыкылыкшылан ыштыме надыр, у лидер-влаклан пример да илышнам сай велке вашталтен толшо-влакым аклымаш. Айста чылан пырля марий калыкын ойыртемалтше тӱвыражым да йӱлажым арален кодаш виктаралтше кугу проект-влакым илышыш шыҥдарыше муниципал пашаеҥна-влаклан сеҥышыш лекташ полшена», – серен ВКонтакте воткыл лаштыкыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.
Снимкыште: Йӱштӧ Кугызан илемыштыже.
Светлана Носован фотожо.