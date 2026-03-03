МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Вич арня йӱклаш лиеш

Светлана Носова Комментарий Материалым 54 гана онченыт

«Служение» III всероссийский муниципал премийын кумшо этапышкыже тыгак Шернур район Кукнур кундемысе Йӱштӧ Кугызан илемжым тӱзатыме дене кылдалтше проектым пуртеныт.

 Тудо Марий Элыш турист-влакым толаш кумылаҥда да шочмо калыкнан тӱвыраже, йӱлаже да ыштыш-кучышыжо дене палдара. Проектым премийлан Шернур округ вуйлатыше Александр Кугергин темлен, тудо «Развитие территории – благополучие страны» номинацийыште таҥаса. Марий парк дене пырля тудланат «Госуслуги» портал гоч вич арня жапыште йӱкым пуаш лиеш.

«Тендан йӱкда – тиде элнан ончыкылыкшылан ыштыме надыр, у лидер-влаклан пример да илышнам сай велке вашталтен толшо-влакым аклымаш. Айста чылан пырля марий калыкын ойыртемалтше тӱвыражым да йӱлажым арален кодаш виктаралтше кугу проект-влакым илышыш шыҥдарыше муниципал пашаеҥна-влаклан сеҥышыш лекташ полшена», ­– серен ВКонтакте воткыл лаштыкыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.

Снимкыште: Йӱштӧ Кугызан илемыштыже.

Светлана Носован фотожо.

 

