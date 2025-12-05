МАРИЙ ТӰНЯ

Вашкылым пеҥгыдемдыше ойпидыш

Светлана Носова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Марий Элысе Т.Евсеев лӱмеш национальный ден Санкт-Петербургысо  Российысе этнографий тоштер-влак  партнёр семын  ваш келшен пашам ыштыме шотышто ойпидышым ыштеныт.

Тидлан кӧра кок тоштерын пырля ончер, лекций, мастер-класс, оборазовательный программе-влакым эртараш, икте-весым паша лектыш дене палдараш йӧн лектеш. Тиде вашкыл калыкнан этнотӱвыра поянлыкшым шымлыме да кумданрак шарыме шонымаш денат ышталтын.  

Ойпидышым Санкт-Петербургышто Российысе этнографий тоштерыште, Марий Эл Республикын кечыжлан пӧлеклалтше мероприятий годым ыштеныт. Тушко погынышо-влакым Марий Эл правительстве председатель – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов саламлен. Тудым тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Николай Любимов лудын пуэн.

 «Россия в узорах» этнофестиваль кышкарыште эртыше программе «Порсын мундыра, ший шӱртӧ» маналтын. Уна-влакым марий калыкын тӱвыра да йӱлаж дене лекций, марий тӱр ончер, фольклор коллектив-влакын выступленийышт, кидмастар-влакын пашашт гоч палдареныт.  

Фотом Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто ТГ-каналже гыч налме.  


