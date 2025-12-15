Вашкылым пеҥгыдемдат

Н.Н.Миклухо-Маклай лӱмеш Россий науко академийын Этнологий да антропологий институтыштыжо «Урал ден Юл кундемысе калык-влакым шымлыме у горизонт-влак» шанче сессий эртен.
МарНИИЯЛИ деч тушко директор Людмила Григорьева, директорын алмаштышыже – учёный секретарь Александр Акшиков, шанче полышкалыше-влак Сергей Свечников, Серафима Сибатрова, Владимир Токпулатов, Надежда Федосеева да Людмила Шабдарова миеныт. Сессийыште марий калыкын йылмыже, тӱвыраже да историйже дене кылдалтше пӱсӧ йодыш-влакым каҥашеныт.
Мероприятий годым кок институт коклаште ваш келшен пашам ыштыме шотышто ойпидышым ыштеныт.
Снимкыште: сессий годым.
Фотом МарНИИЯЛИ-н лаштыкше гыч налме.