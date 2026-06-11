Вашкыл вияҥеш

Марий Эл ден Москвасе К.Г.Разумовский лӱмеш технологий да управлений кугыжаныш университет вашкылым кучымо шотышто ойпидышым ыштеныт.
Казак-влакын икымше университетышкыже паша дене мийыше делегацийыште Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школ директор Наталья Пушкина ден Волжскысо казак войскан «Хутор Царевококшайский» хутор казак обществын атаманжын икымше йолташыже, специальный военный операцийын участникше, есаул Андрей Фещуков лийыныт.
Паша вашлиймаште университет ден 32-шо №-ан школ да «Йошкар-Ола» округын администрацийжын образований виктемже коклаште вашкыл ойпидышым ыштыме. Тудо самырык тукымлан патриотизм шӱлышаным ончен кушташ, россий казачестве шотышто кугыжаныш политикым илышыш пурташ, казак-влаклан келшыше образованийым кӱрылтде пуаш йӧным ышташ виктаралтын.
Университетын ректоржо Арсений Миронов палемден: «Казачестве – шке илышыштым служитлыме миссийлан шотлышо еҥ-влак. Таче тиде концепций мемнан воспитаний пашан негызышкыже савырна да самырык-влак коклаште шарла».
Ойпидыш дене келшышын, университет ден республикна пырля патриотизм шӱлышан проектым, конференцийым, семинарым, экскурсийым да моло мероприятийым эртараш тӱҥалыт.
Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школ Марий Элыште казак-влаклан келшыше образованийым пуышо рӱдерлан шотлалтеш. Тушто волжск казак-влакын полшымышт дене регионыштына казак-влакын икымше кадет класслам почмо. Кызыт тиде проектым умбакыже вияҥдаш методике могырым полыш кӱлеш, школ гыч вуз марте тунемме корным чоҥыман.
Университетын казачестве дене пашам ыштыме шотышто виктемжым вуйлатыше Илья Ипатов уна-влакым вуз дене палдарен. Делегаций тунемме аудиторийлаште, Калык ополчений уремысе тир ден студийыште, Разумовын сотньыжын штабыштыже лийын.
Г.Кожевникова
Фотом Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школын соцкылысе лаштыкше гыч налме.