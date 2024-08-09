ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Вашкыл пеҥгыде лийшаш

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 3 гана онченыт

Марий Эл Образований да науко министерстве ден регионысо «Защитники Отечества» фонд коклаште вашкылым кучымо дене кылдалтше ойпидышым ыштыме.

Тиде вашкылже тымарте лийын огыл манын каласаш ок лий: самырык тукымлан образованийым пуымо сферыште патриотизм шӱлышан мероприятийлам пырля шуко эртарыме да ты паша умбакыже шуйна. «Мемнан задаче – специальный военный операцийын передовойжо гыч толшо-влакым тунемме верлаште эртаралтше мероприятийлаш ушаш», – палемден фондым вуйлатыше Ренат Магсумов.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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