Вашкыл пеҥгыде лийшаш

Марий Эл Образований да науко министерстве ден регионысо «Защитники Отечества» фонд коклаште вашкылым кучымо дене кылдалтше ойпидышым ыштыме.
Тиде вашкылже тымарте лийын огыл манын каласаш ок лий: самырык тукымлан образованийым пуымо сферыште патриотизм шӱлышан мероприятийлам пырля шуко эртарыме да ты паша умбакыже шуйна. «Мемнан задаче – специальный военный операцийын передовойжо гыч толшо-влакым тунемме верлаште эртаралтше мероприятийлаш ушаш», – палемден фондым вуйлатыше Ренат Магсумов.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме