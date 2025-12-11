Вашкыл пеҥгыде лийшаш

Москваште эртыше «Россий Федерацийысе йылме политике» Россий кӱкшытан IX форумышто Марий кугыжаныш университет ден «Яндекс» ООО вашкыл меморандумым ыштеныт.
Документыш кидпалыштым «Яндекс» компанийын кугыжаныш орган-влак дене пашам ыштыме шотышто директоржо Александр Болховитянов ден МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов пыштеныт. Тудын дене келшышын искусственный интеллект областьыште да этнокультур поянлыкым аралымаште пашам пырля вияҥдаш палемдыме.
Мероприятий «Марий Эл Республикын кечыже: йылмым цифраҥдыме сферыште регионысо эн сай практике» специальный сессий деч вара эртен.
Г.Кожевникова
Фотом Россий ФАДН-ын соцкылысе лаштыкше гыч налме