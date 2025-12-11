УВЕР ЙОГЫН

Вашкыл пеҥгыде лийшаш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

Москваште эртыше «Россий Федерацийысе йылме политике» Россий кӱкшытан IX форумышто Марий кугыжаныш университет ден «Яндекс» ООО вашкыл меморандумым ыштеныт.

Документыш кидпалыштым «Яндекс» компанийын кугыжаныш  орган-влак дене пашам ыштыме шотышто директоржо Александр Болховитянов ден МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов пыштеныт. Тудын дене келшышын искусственный интеллект областьыште да этнокультур поянлыкым аралымаште пашам пырля вияҥдаш палемдыме.

Мероприятий «Марий Эл Республикын кечыже: йылмым цифраҥдыме сферыште регионысо эн сай практике» специальный сессий деч вара эртен.

Г.Кожевникова

Фотом Россий ФАДН-ын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кок ий темме лӱмеш

  Кодшо кечылаште Чарла кремльыште СВО-н ветеранже ден Герой-влакын ешыштын II республиканский форумышт эртаралте. Тудо «Защитники Отечества» фондын Марий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Юрий Зайцев 2024 ийыште Правительствын ыштыме пашажын отчётшо дене палдарен.

Лидия Шабдарова 24 апрельыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын 8-ше созывшын VII сессийже эртен. Тушто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Пӱртӱс памятник нерген

Марий Элын пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыже «Памятники природы Республики Марий Эл» сборникым луктын. «2013-20125 ийлалан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий