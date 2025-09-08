Вӱдыжгӧ игече чаракым ыштен

Марий Элыште шурным пӱтынь кумдыкын пелыже утла кумдыкышто шийме.
Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, арня тӱҥалтышлан республикысе районлаште шурным 73 тӱжем чоло гектар гыч поген налме. Идымвечылашке 228,1 тӱжем тонн угинде пурен. Гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 31 центнер. Медведево ден Оршанке районлаште 44-41 центнер дене шийыт. Кодшо ийын тиде жаплан 84 процент шурным поген налме, кокла лектыш 23 центнер лийын.
Кокияшым тиде гана 42 тӱжем чоло гектарыш ӱден кодаш палемдыме улмаш гын, урлыкашым 18,7 тӱжемыш веле вераҥден кертме. Тидыже планын 45 процентше лиеш. Мланде вӱдыжгылан кӧра технике пасушко пурен кертын огыл.
Пареҥгым тений 1976 гектарыш шындыме, 152 гектарыште лукмо. Чумыржо 5,2 тӱжем тонным поген налме. Гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 344 центнер. Кодшо ийынат тынарракак лийын.