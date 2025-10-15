Туризм

Вӱдвакшым пашаш колтеныт

Курыкмарий район Йоласал мастарлык пӧрт пелен вӱдвакшым пашаш колтеныт.

Шым ий ончычак шонымаш шочын. Но тидлан тошто вакш оралтыжым муаш кӱлын. Тудым Юҥга эҥер серыште верештыныт. Вакшым XVIII курымышто монах-влак нӧлтеныт улмаш.

Теве ынде верысе кидмастар-влак тудым уэмден олмыктеныт, кӱлеш оборудований дене пойдареныт. Ложашым йоҥыштымо сомылым акрет йӱла почеш келыштареныт.

Вӱдвакш дене кылдалтше проектым Тӱвыра поянлыкым арален кодаш полшышо обществын, тыгак Президент грант фондын полшымышт дене илышыш шыҥдареныт.

Снимкыште: вӱдвакшын у сынже.

Фотом Йоласал мастарлык пӧртын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

