МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Вӱдшор озалана

Светлана Носова

Изи Кашан эҥерыште вӱд койын нӧлталалтеш. Эрдене эше тыгай сӱрет лийын огыл, кечывал эрталтымеке, Йошкар-Олассе рӱдӧ пляж кумдыкышто кече деч аралалтме «поҥго-влакын» леведышыштат вӱд йымаке каят гойо…

Шернур кугорно воктенысе Тумер ото денат Изи Какшан чотак шарлен. Монага эҥерыште вӱд ташлыме нерген утарыше специалист-влак увертарат. Якимово ял воктенысе кумдыкышто вӱд илемыш ынже толын шу манын, помпо дене тулат.

«Кугу Какшан» заповедникын кугуграк шанчыеҥже Геннадий Богдановын палемдымыж почеш, Кугу Какшан эҥерысе вӱд сутка жапыште 1 метрлан нӧлталалтын. Кугу Кундыш, Ӱшӱт, Элнет эҥерлаштат тыгаяк сӱрет.

 Кокшайск посёлкысо пристань кумдыкышто Юл эҥерысе вӱд нӧлталалтеш. Козьмодемьянск ола, Коротни кумдыкышто ий тарваныме нерген МЧС-н регионысо управленийже ден Аварийно-утарыше службын специалистше-влак увертарат.

Вӱдшӧр дене кылдалтше ситуацийым келшен толшо чыла службо-влак контрольышто кучат. Вӱд йымаке кайыме дене кылдалтше туткарым ужында гын, утарыше-влак 112 номеран телефон дене шижтараш йодыт.

Ошла эҥер Йошкар-Оласе ик сад товариществе марте шарлен толеш.   

Михаил Скобелевын фотожо. 

Лудаш темлена:
Чарлаште колшӱр дене сийлаш тӱҥалыт

3 августышто «Царевококшайск хутор» казак обществе Марий Эл правительствын, Спорт да туризм министерствын, Йошкар-Ола мэрийын, «Защитники Отечества», «Боевое братство» лудаш…
  Вончо гоч сай кӱвар лиеш

  Марий Элын ик эн яндар Вончо эҥерже гоч кӱварым уэмдаш тӱҥалыныт. Тудо «Марий чодра» национальный парк гоч йоген эрта. лудаш…
Унам вашлияш ямде улына

Таче Йошкар-Оласе кӱртньыгорно вокзал воктене Турист-увер бюро почылтын. Тудым ышташ шонымаш дене кылдалтше проект «Туризм и индустрия гостеприимства» национальный лудаш…

