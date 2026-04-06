Вӱдшор озалана

Изи Кашан эҥерыште вӱд койын нӧлталалтеш. Эрдене эше тыгай сӱрет лийын огыл, кечывал эрталтымеке, Йошкар-Олассе рӱдӧ пляж кумдыкышто кече деч аралалтме «поҥго-влакын» леведышыштат вӱд йымаке каят гойо…
Шернур кугорно воктенысе Тумер ото денат Изи Какшан чотак шарлен. Монага эҥерыште вӱд ташлыме нерген утарыше специалист-влак увертарат. Якимово ял воктенысе кумдыкышто вӱд илемыш ынже толын шу манын, помпо дене тулат.
«Кугу Какшан» заповедникын кугуграк шанчыеҥже Геннадий Богдановын палемдымыж почеш, Кугу Какшан эҥерысе вӱд сутка жапыште 1 метрлан нӧлталалтын. Кугу Кундыш, Ӱшӱт, Элнет эҥерлаштат тыгаяк сӱрет.
Кокшайск посёлкысо пристань кумдыкышто Юл эҥерысе вӱд нӧлталалтеш. Козьмодемьянск ола, Коротни кумдыкышто ий тарваныме нерген МЧС-н регионысо управленийже ден Аварийно-утарыше службын специалистше-влак увертарат.
Вӱдшӧр дене кылдалтше ситуацийым келшен толшо чыла службо-влак контрольышто кучат. Вӱд йымаке кайыме дене кылдалтше туткарым ужында гын, утарыше-влак 112 номеран телефон дене шижтараш йодыт.
Ошла эҥер Йошкар-Оласе ик сад товариществе марте шарлен толеш.
Михаил Скобелевын фотожо.