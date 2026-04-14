Вӱдшор эркештын, вӱд вола

Россий МЧС-ын регионысо виктемжын увертарымыж почеш, кундемыштына вӱдшор койын иземеш, эҥерлаште вӱд кокла шот дене налмаште 15 сантиметрлан волен.
Республикысе кум районышто эше вӱдыштӧ шогышо кумдык-влак улыт: Звенигово велысе Кокшайск посёлкышто да «Волгарь» сад товариществыште 174 участке, нылыт – Волжск олаште да визыт – Куяр посёлкышто.
Граждан аралалтмаш да калыкым аралыме шотышто республикысе комитетын увертарымыж почеш, Юл эҥерыште, мӧҥгешла, 5 сантиметрлан нӧлталалтын.
Республикыште вӱдшор пагытым туткар деч посна эртарен колтымо шотышто оперативный экстренный службо-влак калыклан полшаш ямде улмо режимыште пашам ыштат.
Йошкар-Ола администрацийын увертарымыж почеш, Ширяйково микрорайонышто вӱдыш логалше кумдыклаште кызыт оласе икмыняр управлящий компанийын пашаеҥже-влак эрыктыме, дезинфекций, дезинсекций да дератизаций пашам шуктат. Тудын деч вара Луговой уремыш куснат.
Кызыт Йошкар-Олаште вӱдшорлан кӧра туткарыш логалше-влаклан полышым пуымо шотышто «шокшо линий» пашам ышта. Тудын номерже тыгай: 8 (8362) 56-60-77. 8 шагатат 30 минут гыч 17 шагатат 30 минут марте йыҥгырташ лиеш. Кечывал каныш 12 шагатат 30 минут гыч 13 шагатат 30 минут марте шуйна.
Чоҥымо паша, архитектур да илыме-коммунал озанлык министерствын увертарымыж почеш, вӱдшор пагытыште илышлан кӱлешан системе-влак штат режимыште пашам ыштат, вӱдын качествыжлан вуйшиймаш уке. ЖКХ объектлаште 156 аварийно-олмыктышо бригаде-влак тыршат. Илыме верлаш 513 резервный электроисточникым шупшмо, муниципалитетлаште вӱдым тулаш 235 техникым кучылтыт.
Кугу тӱткыш йӱшашлык вӱдын яндарлыкшылан ойыралтеш. Верласе сетьлаште профилактике паша шукталтеш. Лабораторий тергымашым эртарат. Эрыктыше сооружений ден насос станций-влак сайын пашам ыштат.
Роспотребнадзор управленийын специалистше-влакын палемдымышт почеш, вӱдым налме объект-влак вӱд йымаке логалын огытыл. Нуно 7 апрель гыч тӱҥалын, таче кече марте 88 тергымашым эртареныт. Чыла вере вӱд гигиене нормылан келшен толеш.
Светлана Носова ямдылен.
Михаил Скобелевын фотожо.