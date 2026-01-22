Марий кечышот почеш 19 январь – Вӱд модмо кече.
Марий верам кучышо-влак ты кечын кум памаш гыч вӱдым налын кодаш тыршат. Памаш уке гын, кум таве гыч. Иктеш варыме тыгай вӱдшӧ утларак виянлан шотлалтеш. Тудым идалык мучко тыгак тӱрлӧ кӱлешлан кучылтыт.
А православный-влакын – Иисус Христосын Тынеш пурымо да Юмо Кончымо кече. Вес семынже Просвещений да Волгалтме пайрем маныт, Евангелийыште возымо почеш ты кечын айдеме сулыкшо деч эрна да чонжо Христосын тулжо дене волгалтаралтеш.
Юмын эргын вийжылан ӱшаныше-влак вӱдлан черкыш каят. Туштыжо черке пашаеҥ-влак вӱдыш ыресым чыкен луктын освятитлат. Тудын вийже тыге эшеат ешаралтеш, маныт.
Крешене эрдене ме фотокорреспондент Михаил Скобелев дене пырля эн ончыч Вознесений черке деч тораште огыл Изи Какшан эҥерыште ырес семын ыштыме ваке дене лийна. Пайрем литургий деч вара черке пашаеҥ-влак тушко ончыч ырес дене кайышт, вара вӱдым освятитлыме йӱлам эртарышт. Калык шуко погынен. А тидын деч вара черке кудывечыште вӱдым пуэдышт.
Вантовый кӱвар воктене чывылалташ келыштарыме ваке декат мийышна. Тушкат вӱдыш пурен лекташ кумылан-влак толынак шогеныт. Россий МЧС-н Марий Элысе виктемжын утарышыже-влак еҥ-щамычлан вургемым кудаш-чиен, ырен лекташ лӱмын палатке-влакым вераҥденыт ыле. Тудыжым эсогыл пу дене олтыман коҥга дене ырыктеныт.
Йӱштӧ вӱдыш пурышо еҥ-влакым ончен шогышыла, сатирик Михаил Задорновын Россий элысе калык нерген кугешнен ойлымыжо шарналте: «Мемнан калыкым сеҥаш огеш лий!»
Чынжымак, телым тыге, лӱдде, ий вӱдыш йӱштылаш пураш моткоч куатан, кӧргӧ виян лийман. А тыгай еҥже шукак веле. Икмынярышт дене мутым вашталтышна. Мутлан, Владимир Мартынов ынде 11 ий почела кажне Крешеньылан йӱштылаш коштеш. Молышт кокла гычат шукыштын тиде илыш йӱлашкышт савырнен.
Тораштак огыл марий рӱдолаштына морж семын йӱштылаш йӧратыше-влакын погынымо верымат ончал савырнышна. Тусо вӱдыштат ийын коштшо-влак ятырын лийыныт. Нунылан эҥер серыште тыгак вургемым кудаш чияш, ыраш лӱмын изи пӧртым келыштарыме. Саунат уло улмаш. Тушеч лектын, мотор пу тошкалтыш дене волен, иктаж лу утларак метр кужытаным пролымо вӱд вакыш йӱштылаш пурат. Южышт мӧҥгеш-оньыш ийын шуктат. Клубыш ушнышо морж-влак ты йӱлам кажне кечын шуктат. Мутлан, Зинаида Владимирова ынде 30 ий йӱштылеш. Тудо эсогыл вес олалаш морж-влакын таҥасымашкышт кудалыштеш. Поснак Чебоксарыште келша, манын палемдыш.
Самырык ӱдырамаш Наталья Ялаеват кодшо ий октябрь гыч морж лияш кумылаҥын. Тышке арнялан кок-кум гана толынак каяш тырша. А такше морж-влак коклаште тӱрлӧ профессиян да ийготан еҥ-влак улыт.
Учёный-шамычын – шке иктешлымашышт: 18 гыч 19 январь гутлаште, мландывалне чумыр вӱдын свойствыжо вашталтеш, черландарыше микроб ден бактерий-шамыч пытат. Сандене тиде пагатыште налме вӱд айдемын тазалыкшым пеҥгыдемдаш полша.
Светлана Носова
Михаил Скобелевын фотожо
Ученый-влакын пеҥгыдемдымышт почеш, 19 январьыште мландывалне вӱд веле огыл ойыртемалтеш, айдемат весешмыжым шижеш, вет тудын капше 60–65 процентлан лач вӱд гыч шога.