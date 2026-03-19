Утларак тыршаш кумылаҥда

Марий Турек районышто лӱмлӧ земляк-влак дене вашлиймаш эртен.
Тыгай мероприятийым краевед Вера Сорокинан тӱҥалтышыж почеш, тыгак Марий национальный конгрессын районысо отделенийже (вуйлатышыже Лариса Ложкина) да Мер Каҥашын (вуйлатышыже Григорий Иванов) полшымышт дене виктарен колтымо.
Уна-влак радамыште Марий Элын экс-президентше Вячеслав Кислицын, республикын тӱҥ ветврачше Наиль Камилов, историк Руслан Бушков, журналист Татьяна Опарина лийыныт. Нунын деке пашан ветеранже-влак Валентина Скулкина ден Римма Катаева ушненыт.
Чапланыше уна-влак район администраций вуйлатыше Сергей Решетов дене пырля посёлкын уэммыжым акленыт. Нуно рӱдӧ паркыште, Мосолов лӱмеш тоштерыште, «Молодежь да йоча-влак» национальный проект почеш ачалыме Марий Турек кыдалаш школышто лийыныт.
Поро вашлиймаш Этнорӱдерыште мучашлалтын. Чапланыше еҥ-влакын чоным почын каласкалымыштым шочмо кундем нерген палдарыше книгам лудмо семынак колышташ лийын. Лӱмлӧ земляк-влак шке илышышт да пашашт гыч вашлиялтше оҥай тат-влак дене палдареныт. Шке пашам уло чон дене йӧратымаш, поян уш-акыл – теве мо ушен шога уна-влакым.
Снимкыште: вашлиймаш годым.
«Знамя» райгазет гыч налме материал негызеш ямдылыме.
Фотом тиде газетын сайтше гыч налме.