Уш-акылым пойдарен каналташ йӧн

16 майыште «Тоштер-влакын йӱдышт – 2026» всероссийский акцийыш Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерат ушна.
Тудын шулдыр йымалныже улшо моло филиалыштыжат оҥай программе-влак лийыт. Тений акцийын тӱҥ темыже «Родное» маналтеш да Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтеш. Ямдылыме мероприятий-влак калыкнан тӱвыра поянлыкше, йӱлаже, ойыртемалтше кундемна дене палдарат. Нуно 14 шагат 30 минут гыч 22 шагат марте эртат.
Акцийым 18 шагатлан Т.Евсеев лӱмеш национальный музейыште торжественно почыт. Умбакыже фондышто аралалтше марий тӱр нерген лекций, «Этноджинс» ончер мучко экскурсий, текстиль мозаике дене мастер-класс эртаралтыт. Икшыве-шамычлан «Икымше поход», «Экологический тираж» модыш-влак лийыт. Этнографий залыште курыкмарий мурын, марий йылмын ойыртемышт, еш йӱла дене палдарат.
И.С.Ключников-Палантайын тоштер-пӧртыштыжӧ концерт, Православий тоштерыште сӱретче Сергей Алдушкин дене вашлиймаш, Калык кидпаша сымыктыш тоштерыште сылнымут унагудо, «Отечествын геройжо-влак» тоштерыште СВО-н ветеранже-влаклан мастер-класс-влак вучат. «Башньыште» космосысо планете-влакым эскераш лиеш.
Тыгак Российысе калык-влакын тӱвырашт нерген кинофильмым ончыктат, викториным, сылнымут шагатым эртарат.
Т.Евсеев лӱмеш тоштерын сайтше гыч налме фото.