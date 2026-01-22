«Умбакыжат уэмдаш тӱҥалына»

«Кужу да чолга илыш» нацпроектым илышыш пуртымо кышкарыште регионысо медицине организацийлашке шуко у оборудованийым налме.
Эртыше ийын Йошкар-Оласе 1-ше №-ан поликлиникыш да Шернур муниципал округысо рӱдӧ больницыш медицине реабилитацийлан палемдалтше оборудованийым 33 миллион теҥгелан налын шындыме.
Республикыштына медицине реабилитацийым идалык еда 12 тӱжем наре кугыеҥ ден 2 тӱжем утла йоча эртат. Нине пациент-влакын але вуйдорыкысо вӱргорнышт чот локтылалтын, але сусыргымо да эҥертыме-коштмо системыштышт, ваче йыжыҥыштышт операцийым ыштыме деч вара йол ӱмбак шогалаш полшаш темлымашышт уло.
Пациент-влак, ты шотыштак специальный военный операцийын участникше-шамыч, медицине реабилитацийым сутка мучко да кечывалым пашам ыштыше стационарлаште эртен кертыт.
«Ӱмаште сутка мучко пашам ыштыше стационарыштына 156 пациентым эмленна. Тылеч посна специальный военный операцийын участникше-влаклан йол ӱмбак шогалаш полшенна. У оборудований чынжымак чапле, сандене результат пациентын кумылжо да тыршымыж дене чак кылдалтын», – манеш Шернур больницыште тӱҥ врачын пашажым шуктышо Алексей Новосёлов.
Мут толмашеш, ӱмаште тиде медицине организацийлан пациентлан тазалыкым пӧртылташ полшышо оборудованийым 20,6 миллион утла теҥгелан налын пуымо. Черле-влаклан йол ӱмбак шогалаш кок врач полша: сутка мучко пашам ыштыше стационарыште – Алексей Новосёлов, кечывал стационарыште – Марина Шаблатова. Капкыл реабилитаций медицине шотышто кок медбрат ден кок медсестрам ямдылыме. Нунын кокла гыч кажныже пациентлан тичмашнек мутым куча – массажым ыштен, физиопроцедур ден эмлыме физкультурым эртарен кертеш.
«Ончыч тидым ышташ лӱдмӧ, но кызыт медицине реабилитацийым пациент-влакын хирургический але первичный вӱргорно отделенийлаште эмлалтмышт годымак эртараш тӱҥалына. Тыштыже куснылшо у оборудований-влак сайын полшат. Нуным палатыш шӱкен кондена да реабилитацийын тӱҥалтыш йыжыҥыштыже пайдалылан шотлалтше процедур-шамычым эртараш тӱҥалына веле. Стабилоплатформо ден аэробный тренажёрат пациент-влаклан йол писын шогалаш сай йӧным ыштат», – паша лектышлан куанен каласкала Алексей Александрович.
Тиде больницыште медицине реабилитацийым Шернур, У Торъял да Кужэҥер кундемлаште илыше-влак эртат. Черле-шамычын йол ӱмбаке шогалмыштым пален налын, Шернур эмлымверышке пациент-влакым Советский, Марий Турек да Параньга районла гычат колташ тӱҥалыныт.
«Республикыште илыше калык сай качестван медицине полышлан эҥертен кертше манын, тазалык аралтыш объект-шамычым умбакыжат уэмдаш да кызытсе оборудований дене пойдараш тӱҥалына», – сай сӱретым ужын палемда Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.