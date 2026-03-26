Улыт йӧнан кумдык-влак

Марий Элыште туризм отрасльым вияҥдымылан кугу вер ойыралтеш.
Туризмым вияҥдаш келшен толшо кумдык-влакым республикыште Россреестрын управлений пелен ыштыме оперативный штаб кычалеш, нунын куатыштым акла да мландым пайдалынрак кучылташ лийме стратегийым ямдыла.
Кодшо ийын «Туризмлык мланде» проектлан кӧра инвестор-влак шке проектыштлан кум участкым ойырен налыныт, нуно Брюгге эҥер серыште, иктыже Медведево районысо Сапарсола ял воктенысе памаш дене верланеныт.
Тачысе кечылан туризм пашаш ушышашлык ныл участкым ойыреныт. Нуно Шереметев замок, Козьмодемьянскысе культурно-исторический комплекс, Морко районысо Унчо этнотӱвыра комплекс деч тораште огыл верланеныт. Тидын нерген уверым «Туризмлык мланде» федерал кугыжаныш географический информационный системе сервисыштыже вераҥдыме.
Снимкыште: Юрино замок воктене.
М.Скобелевын фотожо.