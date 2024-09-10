У цифровой рӱдер почылтын

Таче Оршанке районышто йоча-влаклан « IT-куб» цифровой шинчымашым пуышо рӱдер почылтын.
Республикыштына тыгай рӱдер ынде нылыт уло. «IT-куб» — тиде инноваций йӧн дене туныктымо кумдык, тыгак йоча-шамычлан ешартыш образованийым пуышо у модель. Тушто икшыве шкенжым творчестве могырым шуара, уым шонен лукмаште моштымашыжым вияҥда , пырля пашам ыштен мошташ тунемеш.
Рӱдерыш мийыше ӱдыр-рвезе-шамыч тӱрлӧ туныктымо программе полшымо дене тунемаш тӱҥалыт: робототехнике, программирований, виртуальный реальность, мобильный разработко, системный администрирований, кибергигиене, кугу данный дене пашам ыштен моштымаш.
«IT-куб» школышто тунемше ден студент-влаклан тачысе илышлан кӱлешан шинчымашым налаш, шке моштымашым вияҥдаш йӧным пуа.
Л.ШАБДАРОВА