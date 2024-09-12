У ПРОГРАММЕ – У ЙӦН

11 сентябрьыште Россий Федерацийын президентше Владимир Путин правительствын еҥже-влак дене совещанийым эртарен. Тушто регион-шамычым вияҥдыме индивидуальный прграмме-влакым илышыш пуртымо йодышым онченыт.
Экономический вияҥмаш министр Максим Решетников РФ правительствын регион-шамычлан 2030 ий марте вияҥаш у индивидуальный программе-влакым ямдылымыж нерген увертарен. Мутшо почеш, кучем посна экономике кумдык ден промышленный да индустриальный парк-влаклан инфраструктур чаракым кораҥдымылан тӱткышым ойыра.
Кызыт программе-влакын проектыштым ведомствылаште ончат. Нуным 2025-2026 ийлаште илышыш пурташ федеральный бюджет гыч идалык еда 10 млрд. теҥге дене ойырат.
Совещанийыште видеоконференций йӧн дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев участвоватлен.
Социально-экономически вияҥме индивидуальный программе-влак регионын экономике велым писын кушмо драйверже-шамыч кокла гыч иктыжлан шотлалтыт. 2020-2024 ийлаште Марий Элыште программын икымше йыжыҥже илышыш пурталтеш. Таче кечылан 1,1 тӱжем паша верым ыштыме, 7,8 млрд. теҥгеаш бюджет деч ӧрдыжысӧ инвестицийым кондымо. Тений пашадымылык 3,4 процент марте иземын, 2020 ийыште тудо 6,8 процент лийын. Тидын дене пырляк нужналык 15,1 процент марте иземын, 2020 ийыште 19,5 процент лийын.
Программын полшымыж дене 50 утла инвестиций проектым илышыш пуртымо, калыклан кӱлешан 13 объектым почмо. Кызыт Йошкар-Ола аэропортышто пассажир терминалым чоҥат, Волжск олаште Александровский водозаборым уэмден олмыктат, Республикысе ветеринар лабораторийлан у корпусым нӧлтат.
Социально-экономически вияҥме индивидуальный программе-влакым 2030 ий марте шуйымо дене экономикым нӧлташ да калыкын илышыжым саемдаш ятыр йӧн лиеш.
2025-2030 ий-влаклан палемдыме у программе ялозанлык продукцийым утларак ыштен налмашке, промышленность ден туризмым вияҥдымашке виктаралтын.
Агропромышленный комплексын предприятийже-влаклан инвестиций проект-шамычым илышыш пурташ субсидий ойыралтеш. 2025-2030 ийлаште тидлан федеральный бюджет гыч 637,7 млн. теҥгем колташ палемдыме.
Республикысе промышленный предприятий ден ончыл экономике специализацийын отрасльже-влакын 85 инвестиций проектыштлан льготан займым пуаш лийме.
Республикыште туризмым вияҥдыме шот дене Юрино посёлкышто да Кокшайск селаште пассажир причал-влакым чоҥаш палемдыме. Юл эҥер сер мучко инфраструктурым комплексно вияҥдыме проект Юл кундем федерал округысо чыла регионын вияҥме векторжо лиеш да «Кугу Юл корно» маршрутлан умбакыже кумдаҥаш йӧным ышта.
2025-2030 ий-влаклан палемдыме программым илышыш пуртымо дене регионын экономикыжым 8,1 млрд. теҥгеаш бюджет деч ӧрдыжысӧ инвестиций дене пойдараш, 905 паша верым ышташ, налогым кучен кодымо деч 5,2 млрд. теҥгем налаш йӧн лиеш.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен