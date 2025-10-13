МЕДИЦИНЕ УВЕР ЙОГЫН

У кумдык – ешартыш полышлан йӧн

Галина Кожевникова

 

Республикысе психоневрологический диспансер у верыш куснен.

Йошкар-Оласе Комсомольский уремыште верланыше зданийым  эмлымверлан келыштараш капитально олмыктымо, у медицине оборудованийым да мебельым налме. Ты пашалан Марий Элын бюджетше гыч 4,8 миллион теҥгем ойырымо.

Тидын деч ончыч диспансер рӱдоласе Прохоров уремыште1976 ийыштак чоҥымо 27-ше №-ан пӧртышто лийын. Тудо 345 квадратный метр кумдыкан гына ыле, а кызытсе кумдыкшо – 1000 утла квадратный метр.

У оралтыш куснышо диспансерыш тиде кечылаште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев миен. Тудо палемден: «Тыгай вашталтыш эн ончычак пациент-влак дене пашам ыштымым писынрак ворандарен колташ йӧным ышта. Ынде диспансерыште кок посна регистратур лиеш: медицине полышым ОМС почеш налше-влаклан да оксам тӱлыман услугылан. Весе – йоча-влаклан полыш. У кумдыкышто округ кӱкшытан «Ментальный тазалык»  проект почеш аутизм черан йоча-влаклан комплексный полышым пуымо ресурс рӱдер пашам ышташ тӱҥалеш.

Тиде вашталтышлан кӧра кугурак тукымлан утларак тӱткышым ышташ йӧн уло. Марий Элыштына икымше гана уш-акыл пужлымо дене кылдалтше черан илалше-влаклан полышым пуымо медико-реабилитаций отделений почылтеш. Диспансерын ончычсо верыштыже психосоциальный реабилитацийлан кечывалымсе стационарым почаш палемдыме».

Марий Элым вуйлатышын ТГ-каналысе лаштыкшын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом Марий Элым вуйлатышын ТГ-каналысе лаштыкше гыч налме

