У корпусым чоҥат

Йоча республиканский клинический больницын инфекционный корпусшым чоҥымо нерген йодышым федеральный кӱкшытыштӧ онченыт.
Федераций Советын председательжын алмаштышыже, Марий Эл Республик гыч сенатор Константин Косачев Федераций Советыште Правительствын шагатше годым инфекционный коропусым чоҥаш кӱлмӧ нерген йодышым нӧлталын.
Тудо тазалык аралтыш министр Михаил Мурашком тиде йодышым шке контрольышкыжо налаш йодын. Россий Минздравым вуйлатыше полшаш сӧрен. Тыгай тӱҥалтыш дене Федераций Советын председательже Валентина Матвиенкоат келшен.
Медицине тӧнежын кызыт улшо зданийжым 1963 ийыште чоҥымо. Шукерте огыл Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев ден Константин Косачев у корпусым чоҥаш кӱлмӧ нерген мутланеныт. Тиде кӱлешан социальный объект, вет тышке йоча-влакым чумыр республик гыч кондат, сандене калык тиде йодышым рашемдымым чот вуча, палемден регионым вуйлатыше.
Марий Эл Республикым вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен