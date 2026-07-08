ЙОШКАР-ОЛА

У кӱвар – лиеш

Светлана Носова Комментарий Материалым 22 гана онченыт

Йошкар-Ола администраций Ширяйково микрорайонышто Изи Какшан эҥер гоч 50 метр кужытан да кок метр лопкытан поген-рончаш лийше понтон кӱварым вераҥдаш торгим увертарен.

Ончылгоч палемдыме почеш, тудо кызытсе жаплан келшыше, яклештдыме кӱваран да 1,1 метр кӱкшытан кӱртньӧ кидкучышан сооружений лиеш.

Эҥер дене изи судно-влак коштын кертышт манын, тушко 7 метр кужытан  аркан кӱварым вӱд ӱмбалне 2 метр кӱкшытыш вераҥдат.

Контрактын тӱрыс акше 6 миллион утларак теҥгеш шуэш. Ты оксам оласе бюджетыш пыштыме. Подрядчик рашеммеке, вигак пашам тӱҥалыт. Тидын нерген «ЦЖДП» компаний-влакын группыштын директоржо,  оласе Кугыжаныш Погынымашын депутатше Александр Афанасьев увертарен.

Александр Афанасьевын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

Лудаш темлена:
ЙОШКАР-ОЛА

Вий-куатым ешарыше вер лиеш

Йошкар-Олаште Росгвардийын Марий Элысе управленийжын кумдыкыштыжо апостол-влак дене тӧр улшо святой князь Владимир лӱмеш часамлам почыныт. Ты святой Росгвардийын лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

О Пушкин!

Кугу руш поэт Александр Сергеевич Пушкинын шочмо кечыже вашеш «Регион» мониторинг рӱдерын специалистше-влак 2ГИС сервис полшымо дене Российын могай лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

Ынде билетым мӧҥгӧ гычак налаш лиеш!

Йошкар-Олаште Ленин проспект 4А адрес дене почылтшо у автовокзалын шке интернет-сайтше пашам ышташ тӱҥалын. Тудын дене пайдаланен, еҥ-влак, вокзалыш лудаш…

Добавить комментарий