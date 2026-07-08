У кӱвар – лиеш

Йошкар-Ола администраций Ширяйково микрорайонышто Изи Какшан эҥер гоч 50 метр кужытан да кок метр лопкытан поген-рончаш лийше понтон кӱварым вераҥдаш торгим увертарен.
Ончылгоч палемдыме почеш, тудо кызытсе жаплан келшыше, яклештдыме кӱваран да 1,1 метр кӱкшытан кӱртньӧ кидкучышан сооружений лиеш.
Эҥер дене изи судно-влак коштын кертышт манын, тушко 7 метр кужытан аркан кӱварым вӱд ӱмбалне 2 метр кӱкшытыш вераҥдат.
Контрактын тӱрыс акше 6 миллион утларак теҥгеш шуэш. Ты оксам оласе бюджетыш пыштыме. Подрядчик рашеммеке, вигак пашам тӱҥалыт. Тидын нерген «ЦЖДП» компаний-влакын группыштын директоржо, оласе Кугыжаныш Погынымашын депутатше Александр Афанасьев увертарен.
Александр Афанасьевын воткыл лаштыкше гыч налме фото.