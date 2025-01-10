Полыш шотеш
У кӱкшытыш нӧлталташ
Марий Эл правительстве ден Россий Минпромторг регионысо предприятий-влаклан 90 миллион теҥге субсидийым пуымо нерген соглашенийым пеҥгыдемденыт.
Субсидий Российыште ыштен лукмо у оборудованийым налше промышленный предприятий-влакын роскотыштын ужашыжым шӧраш пуалтеш. Тудо ик промышленный предприятийлан шотлымаште 20,0 миллион теҥге деч кугу огыл роскотын 50 процентшым эртышаш огыл.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев бизнесын представительже-влаклан продукцийым шарымаште, инвестицийым пыштымаште да промышленный комплексым вияҥдымаште полшаш задачым шынден.
2024 ийысе 10 тылзыште промышленный производство ӱмашсе деч 4,7 процентлан кушкын. Эмым лукмаш 2 пачаш, автотранспорт средствым, прицеп ден пелеприцепым ыштымаш 18 процентлан, металл изделийым ямдылымаш 13 процентлан кугемыныт.
Чылаже 256,4 миллиард теҥгеаш промышленный продукцийым колтымо.
Регион вуйлатыше изиш ончычрак каласен: ты программе республикысе предприятий-влаклан у кӱкшытыш нӧлталташ полша.
«Тудын полшымыж дене паша верым ешарена да молын дене таҥасен кертмым кугемдена», – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий ИСАКОВ ямдылен
Снимкыште: производствыш у йӧн шыҥдаралтеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж гыч налме фото