УВЕР ЙОГЫН

У кӱкшытыш нӧлталташ

Юрий Исаков Comment(0) Материалым 34 гана онченыт

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У кӱкшытыш нӧлталташ

Марий Эл правительстве ден Россий Минпромторг регионысо предприятий-влаклан 90 миллион теҥге субсидийым пуымо нерген соглашенийым пеҥгыдемденыт.

Субсидий Российыште ыштен лукмо у оборудованийым налше промышленный предприятий-влакын роскотыштын ужашыжым шӧраш пуалтеш. Тудо ик промышленный предприятийлан шотлымаште 20,0 миллион теҥге деч кугу огыл роскотын  50 процентшым эртышаш огыл.

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев бизнесын представительже-влаклан продукцийым шарымаште, инвестицийым пыштымаште да промышленный комплексым вияҥдымаште полшаш задачым шынден.

2024 ийысе 10 тылзыште промышленный производство ӱмашсе деч 4,7 процентлан кушкын. Эмым лукмаш 2 пачаш, автотранспорт средствым, прицеп ден пелеприцепым ыштымаш 18 процентлан, металл изделийым ямдылымаш 13 процентлан  кугемыныт.

Чылаже 256,4 миллиард теҥгеаш промышленный продукцийым колтымо.

Регион вуйлатыше изиш ончычрак каласен: ты программе республикысе предприятий-влаклан у кӱкшытыш нӧлталташ полша.

«Тудын полшымыж дене паша верым ешарена да молын дене таҥасен кертмым кугемдена», – палемден Юрий Зайцев.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий ИСАКОВ ямдылен

Снимкыште: производствыш у йӧн шыҥдаралтеш.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж гыч налме фото

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