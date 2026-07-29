У чодыра – шкенан нӧшмӧ дене гына

Марий Элыште тенийысе пелийыште 1272 гектарыште чодырам уэмден шындыме.
Тидым «Экологический благополучий» нацпроектын «Чодырам аралымаш» федерал проектшылан кӧра ыштен кертме. 1152 утларак гектарыштыже тудым угыч шындыме. Уэмден шындыме чодыра сайын кушшо, шӱкшудо ынже вияҥ манын, тушто да эше ончыч пушеҥгым шындыме 4426 утларак гектар кумдыкышто агротехнический уходым эртарыме. А кушто пушеҥге озым иланен огыл, тушто угыч шындыме. Тыгай кумдыкшо 1702 гектарыш погынен.
Марий Элыште у чодырам шындаш росотам шкенан дене погымо нӧшмӧ гыч веле ончен куштат. Мутлан, тенийысе пелийыште гына пӱгыльмым поген, 591,1 килограмм пӱнчӧ ден кож нӧшмым ыштыме. Тудымат чодыралык озымлан кучылтыт.
Светлана Носова