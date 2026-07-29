УВЕР ЙОГЫН

У чодыра – шкенан нӧшмӧ дене гына

Светлана Носова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Марий Элыште тенийысе пелийыште 1272 гектарыште чодырам уэмден шындыме.

Тидым «Экологический благополучий» нацпроектын «Чодырам аралымаш» федерал проектшылан кӧра ыштен кертме. 1152 утларак гектарыштыже тудым угыч шындыме. Уэмден шындыме чодыра сайын кушшо, шӱкшудо ынже вияҥ манын, тушто да эше ончыч пушеҥгым шындыме 4426 утларак гектар кумдыкышто агротехнический уходым эртарыме. А кушто пушеҥге озым иланен огыл, тушто угыч шындыме. Тыгай кумдыкшо 1702 гектарыш погынен.

Марий Элыште у чодырам шындаш росотам шкенан дене погымо нӧшмӧ гыч веле ончен куштат. Мутлан, тенийысе пелийыште гына пӱгыльмым поген, 591,1 килограмм пӱнчӧ ден кож нӧшмым ыштыме. Тудымат чодыралык озымлан кучылтыт.

Светлана Носова

 

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

МарГУ: самырык ешлан полыш

  2025 ий гыч Марий кугыжаныш университетыште самырык еш-влаклан материальный полыш пуалтеш. Ик гана тӱлымӧ окса кугыт – 50000 лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Йӱкдам пуыза

  Башкортостан республикын  Тӱвыра министерствыже да Калык-влакын келшымаш пӧртышт, Башкортостанысе калык-влакын ассамблейышт «Мисс Содружество» этнический моторлык да усталык  конкурсым лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шапаш июль марте сита

29 майыште Марий Элын медицине организацийлашкыже Республикым социально-экономически вияҥдыме фонд гоч 4500 аралыше костюм ден 4500 мужыр кӱкшӧ бахилым лудаш…

Добавить комментарий