УВЕР ЙОГЫН

Турнир – келшымаш кӱвар

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

 

Марий Элын регионысо «Волгенче» рӱдерыштыже самырык биолог-влакын I турнирышт лийын.

Республикыште икымше гана эртаралтше мероприятийыште мемнан кундемысе команде-влак (чылаже 8) тӱшкаш Москва ден Озаҥ олала гыч ӱдыр-рвезе-шамыч (2 команде) ушненыт.

Тунемше-влак оҥай темылан ӱчашымашке чолган ушненыт, биологий дене неле задаче-влакым решатленыт да моло заданийлам шуктеныт. Чыла тидым ышташ школ программе почеш гына шинчымашым налме огеш сите.

Сеҥышыш тыгай команде-влак лектыныт:

1-ше вер – «Фенотип успеха» (Шуко профилян лицей-интернат) ден «Фауна-фанатики» (Политехнический лицей-интернат);

2-шо вер – «Био-страйк» (Политехнический лицей-интернат);

3-шо вер – «Безбашенные хромосомы» (Бауман лицей);

Тыгак эн чолга да ойыртемалтше участник-влак диплом дене палемдалтыныт.

Г.Кожевникова

Фотом регионысо «Волгенче» рӱдерын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Портышкем пайрем Карай кундемыш ӱжеш

Портышкем пайрем поро йӱлашке пура. Молгунамсе семынак пайрем Волжск районысо Карай кундемыште 27 январьыштше эрта. 

Опубликовать в Одноклассники
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

«Ужар ола» конкурсышто сеҥыше-влак

Йошкар-Ола: «Пеледше ола – 2024» конкурсым иктешлыме. Эн сӧрал пеледыш клумбыла дене сӧрастарымаш Предприятий, организаций, учреждений оласе кумдыкым сӧрастарымаш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

У ий вашеш – кугу куан

  Кодшо кечылаште  тулык да ача-аван полышыж деч посна кодшо 100 икшывылан у пачер деч сравочым кучыктеныт. Нунын кокла лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий