Турнир – келшымаш кӱвар

Марий Элын регионысо «Волгенче» рӱдерыштыже самырык биолог-влакын I турнирышт лийын.
Республикыште икымше гана эртаралтше мероприятийыште мемнан кундемысе команде-влак (чылаже 8) тӱшкаш Москва ден Озаҥ олала гыч ӱдыр-рвезе-шамыч (2 команде) ушненыт.
Тунемше-влак оҥай темылан ӱчашымашке чолган ушненыт, биологий дене неле задаче-влакым решатленыт да моло заданийлам шуктеныт. Чыла тидым ышташ школ программе почеш гына шинчымашым налме огеш сите.
Сеҥышыш тыгай команде-влак лектыныт:
1-ше вер – «Фенотип успеха» (Шуко профилян лицей-интернат) ден «Фауна-фанатики» (Политехнический лицей-интернат);
2-шо вер – «Био-страйк» (Политехнический лицей-интернат);
3-шо вер – «Безбашенные хромосомы» (Бауман лицей);
Тыгак эн чолга да ойыртемалтше участник-влак диплом дене палемдалтыныт.
Г.Кожевникова
Фотом регионысо «Волгенче» рӱдерын соцкылысе лаштыкше гыч налме.