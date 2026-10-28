ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемме вер-влаклан – 70 ий

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 17 гана онченыт

 

Козьмодемьянск оласе «Дарование» да У Торъял школ-интернат-влак 70 ияш лӱмгечыштым палемденыт. 

«Дарование» школ-интернатын оралтыжым ыштымылан 110 ий темын. Шке жапыштыже тушто рвезе-влаклан гимназий лийын.

У Торъял школ-интернат ончычсо Педагогический училищын оралтыштыже 1956 ийыште почылтын. Тиде жап гыч таче марте тудо кум тӱжем утла ӱдыр-рвезылан кумда илыш корныш путёвкым пуэн.

Тунемме вер-влакын лӱмгече пайремышкышт выпускник-влак элнан тӱрлӧ кундемже гыч толыныт да туныктышо-влаклан тауштеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Идалыкат пеле гыч – палашат огеш лий

31 январьыште Марий Эл вуйлатыше паша дене Оршанкыште лийын да капитально олмыктымо деч вара тушто уэмдыме Физкультур да спорт лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Икымше верыште – «Ургаш еш»

Йошкар-Олаште школышто тунемше-влаклан республик кӱкшытан «Мунло» уш-акыл марафон эртен. Тудо Марий Эллан 104 ий теммылан да Ешын идалыкшылан пӧлеклалтын. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Въезд в Нижегородскую область ограничен.

1 мая В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции власти республики просят жителей Марий Эл воздержаться от поездок лудаш…

Добавить комментарий