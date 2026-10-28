Тунемме вер-влаклан – 70 ий

Козьмодемьянск оласе «Дарование» да У Торъял школ-интернат-влак 70 ияш лӱмгечыштым палемденыт.
«Дарование» школ-интернатын оралтыжым ыштымылан 110 ий темын. Шке жапыштыже тушто рвезе-влаклан гимназий лийын.
У Торъял школ-интернат ончычсо Педагогический училищын оралтыштыже 1956 ийыште почылтын. Тиде жап гыч таче марте тудо кум тӱжем утла ӱдыр-рвезылан кумда илыш корныш путёвкым пуэн.
Тунемме вер-влакын лӱмгече пайремышкышт выпускник-влак элнан тӱрлӧ кундемже гыч толыныт да туныктышо-влаклан тауштеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.