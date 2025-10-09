Тунемме вер тунемаш йӧнан лийшаш

Тиде кечылаште Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая паша дене Килемар кундемыш миен.
Тушто тудо Арде школышто лийын. «Образованийын школ системыжым уэмден вияҥдымаш» федеральный программе кышкарыште 2024 ийыште ты тунемме верым капитально олмыктымо.
«Коеш, уэмдыме школ туныктышо-влакланат, тунемше-шамычланат келша. Шинчымашым налаш сай да йӧнан кумдыкым ыштымаш – тӱҥ задачына-влак кокла гыч иктыже. 2026 ийыште Марий Элыште школым капитально олмыктымо дене кылдалтше программым илышыш пуртымо паша умбакыже шуйна», – палемден Лариса Ревуцкая.
Галина Кожевникова
Фотом Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкаян соцкылысе лаштыкше гыч налме