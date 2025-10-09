Тудын кидыштыже – кок еҥын илышыже

Марий Элыште «Еш» нацпроектым илышыш пуртымо паша умбакыже шуйна.
Тудын «Кугурак тукым» федерал программыже почеш республикыштына илалше-влакым кужу жап ончымо системе вияҥеш. Тидлан кӧра кугу ийготан ден инвалид-шамычлан медицине, псхологий могырым комплексный полыш пуалтеш.
Тиде программын участникше-влак кокла гыч иктыже – У Торъял район гыч тылын труженикше Елена Чулкова. Кугу Отечественный сар тӱҥалме жапыште тудо 10 ияш лийын. Туло пагыт гычак колхозышто неле пашам ышташ тӱҥалын да варажым туштак ӱмыржӧ мучко тыршен. Кум икшывым ончен куштен. 89 ияш улмыж годым Елена Архиповнан инсульт лийын, тидын деч вара коштын ок керт, сандене тудлан эреак иктаж-кӧн полышыжо кӱлеш. Икмыняр ий ӱдырамашым кевытыште пашам ыштыше Эльвира шешкыже ончен. Сатум ужалыме верым петырымеке, Эльвира Леонидовна илалше еҥым ончымо дене кылдалтше тунеммашым эртен да ты пашам официально ышташ тӱҥалын. Но икмыняр жап гыч тудын шке аважын, Римма Ивановнан, микроинсульт лийын, тудланат полыш кӱлын. Тыге Эльвира Леонидовна аважым шкеж деке илаш конден да кок ӱдырамашым ончаш тӱҥалын.
Кызыт Римма Ивановна реабилитацийым эрташ технический средствалан кӧра пӧрт мучко кошташ угыч тунемеш.
У Торъял районышто Калыкым социальный могырым обслуживатлыме комплексный рӱдерысе илалше ден инвалид-влакым ончымо школын специалистше, Эльвира Леонидовнан мӧҥгышкыжӧ миен, реабилитацийым эрташ технический средства дене пайдаланаш туныктен. Илалше еҥ-влакын кызыт кресле-коляскышт, пӱкен-шонданышт, ӱпым мушкаш ваннышт, туплан эҥертышышт да моло кӱлешан арверышт уло.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Паша да социальный аралымаш министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме