«Тора кундемла гыч пӧртылмеке …»

13 мартыште Йошкар-Олаште Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерыште фотограф, самодеятельный художник, путешественник Лев Киндуловын авторский выставкыже почылтын. Тушто сӱретчын фотографийже ден радынаже-влакым чумырымо.
Лев Николаевич 1969 ий 29 апрельыште Шернур район Кукнур селаште шочын. Ачаже – врач-педиатр, Марий Элын сулло врачше. Аваже – руш йылмым да литературым туныктышо, МАССР-ын сулло туныктышыжо. Лев Шернур посёлкысо 1-ше №-ан школым тунемын пытарымек, Дальний Востокышто служитлен. 1989 ий гыч 1995 ий марте Рязаньысе медицине университетыште тунемын. Вуз деч вара Марий Элыш пӧртылын, Волжск оласе рӱдӧ эмлымверыште врач-анестезиолог-реаниматологлан пашам ыштен. Кызыт туштак анестезиологий пӧлкам вуйлата.
Фотографын пелашыжат – врач, акушер-гинеколог, эргышт – программист, а ӱдырышт педагоглан тунемеш.
Школышто тунеммыж годымак дельтапланеризмлан шӱмаҥын. Тыгак вӱд йымалне ийын кошташ йӧрата, тушто южгунам сонарла. Пытартыш жапыште кайт (юж кишке) дене коштеш, спортын моло видше денат кылым куча.
Тудлан пример семын ача-аваже лийыныт. Нуно пырля 13 утла элым ончен коштыныт. Шке путешествийже-влакым пӧръеҥ видеош, фотоаппаратыш войза. Тора кундемыш кайымыж годым пеленже Алтайысе шаманын пӧлеклыме бубенжым налеш. Бубенже мардежым ӱжеш. Мо оҥайже, тиде шаман шкеже шочынжо Шернур кундем гыч.
Шукерте огыл Лев Киндулов радынам сӱретлаш тӱҥалын. Выставкым почмо годым пытартыш путешествийлаж нерген каласкален, видеофильмым ончыктен. Сӱретче вес кундемым гына огыл, тыгак Марий Элысе оҥай верламат пашалаштыже ончыкта. Фотолаж ден видеоштыжо Турцийын курыкысо пейзажшым, Критын моторлыкшым, Венесуэлысе Маргарита отросо игуане-влакым, Занзибар отросо черепахым, Кубысо Свобода отрон, Таиландын, Африкысе эллан сӧрал кундемыштым ужаш лиеш.
Теве тыгай ойыртемалтше еҥ мемнан коклаште ила. Тыгодым тудо суксо семын черле-влакым колымаш деч утара, путешествийла гыч пӧртылмекше, ятыр оҥайым каласкала, шке поро вийже дене весе-шамыч дене пайлалтеш.
Михаил СКОБЕЛЕВ, Лидия ШАБДАРОВА
Снимкыште: Лев Киндулов.
Михаил Скобелевын фотожо.