Тенийысе вӱдшор деч мом вучыман?

Марий Элыште вӱдшор пагытым туткар деч посна эртарен колтымо йодышлан кугу тӱткышым ойыраш тӱҥалыт.
Ты йодышым регионысо правительствын Чрезвычайный ситуацийым шижтарыме да кораҥдыме, пожар лӱдыкшыдымылык шотышто комиссийын заседанийыштыже каҥашеныт.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын ойлымыж почеш, ончылгоч ыштыме прогноз дене тенийысе вӱдшор моло ийла дене таҥастарымаште виянрак эртышаш.
«Тений телым лум моло ийласе кокла показатель деч ятырлан шуко возын. Тидак икмыняр муниципал образованийласе кумдыклан вӱд йымаке каен кертме лӱдыкшым ыштен. Вӱдшор пагытлан ончылгоч ямдылалташ тӱҥалме: туткар лийын кертмым кораҥдаш вият, йӧнат ситышын, калыкым жаплан вераҥдаш пункт-влакым палемдыме, чрезвычайный ситуаций лийын кертмым шижтарыме план ямде, – каласен Юрий Викторович.
««Верхне-Волжский УГМС» ФГБУ-н Марий гидрометеорологий службо рӱдержын начальникше Дмитрий Ванюков республикыште гидрометеорологий сӱрет дене палдарен. 2025 ий декабрь гыч тенийысе февраль марте регионышто 2,5-3 нормо лум возын, да 5 мартлан тудын кӱжгытшӧ 85 – 110 сантиметр лийын, тидыже нормо 2-3 пачаш шукырак.
Марий Элын Граждан аралалтмаш да калыкым аралыме комитетшын председательже Владимир Карпов вӱдшор дене кылдалтше чрезвычайный ситуаций лийын да могай тудо лӱдыкшым конден кертмыж нерген палдарен да муниципал образований-влакын администрацийыштлан ты шотышто задачыштым палемден. Дренаж системым эрыктыман, жапыштыже граждан-шамычым шижтарыман да экстренный оперативный службо-влакын ямде улмыштым тергыман. Поснак писын тарваныл кертдыме еҥ-влак дене пашам ыштыман. Кӱлеш мероприятийым эртарыме, вӱдым колтымо, обстановкым тергыме да продовольствий ден медикаментым ситарыме шотышто йодыш дене муниципалитет-влакын администрацийыштлан раш кӱштымаш-влакым пуэныт.
Марий Элын пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министрже Алексей Киселев регионысо гидротехнический сооружений-влакын вӱдшорым лӱдыкшыдымын да аварий деч посна колташ ямде улмышт нерген палдарен. Тидын шотыштак водохранилищылаште вӱдым келшыше кӱкшытыштӧ кучаш кӱлмӧ шотышто темлымаш-влакым пуэн.
Юрий Зайцев Россий МЧС-ын регионысо Тӱҥ управленийжылан, пӱртӱс условийым шотыш налын, лийын кертше чыла нелылыклан мутым кучымыж шотышто шижтарен.
Регионышто тыгак пожар лийын кертме тургым пагытыште илем-влакым аралаш ямдылалтме паша кая, тидын шотыштак миниерализироватлыме полоса-влак ышталтыт, да пожар талышнен ынже керт манын, моло мероприятий-влак эртаралтыт. Ты пашалан республикысе бюджет гыч кажне ийын шийвундо ойыралтеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.