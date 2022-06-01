Тендан дене кугешнена, ӱдыр-рвезе-влак!

31 майыште Йошкар-Олаште верланыше Бауман лицейыште 2021-2022 тунемме ийыште школышто тунемше-влаклан всероссийский олимпиадын регионысо да пытартыш этаплаште сеҥыше да призёр-влакым торжественно саламленыт.
Республикын талантан йочаже-влак радамыште – Морко районысо Коркатово лицейын тунемшыже-шамыч. Тиде – В.Скворцов, В.Андропова, Ю.Анисимова да Д.Алексеев. Палемдыме ӱдыр-рвезе-влак кокла гыч иктыже – В.Скворцов – эсогыл кум предмет (экологий, биологий да физический культур) дене сай результатым ончыктен! Ӱдыр-рвезе-влак дене тунемме верын уста педагогшо-влак В.Васильева, Р.Новикова, С.Егорова, Т.Калашникова, Е.Некрасова пашам ыштеныт, келге шинчымашым пуэныт, сандене нунылан – кугу тау.
Ты гана элна мучко эртаралтше олимпиадыш 40 тӱжем утла ӱдыр-рвезе ушнен. Марий Элыште регион кӱкшытан этапыште 9-11-ше класслаште тунемше 501 тунемше шинчымашыжым терген, тыгак 7-8-ше класслаш коштшо-шамычлан физике дене Д.Максвелл, математике дене Л.Эйлер лӱмеш олимпиаде-влак лийыныт.
Регионысо этапыште сеҥыше да призёр радамыш 134 еҥ лектын, олимпиадын пытартыш этапыштыже Марий Элын чапшым 21 ӱдыр-рвезе арален, нунын кокла гыч коктынжо призан верыш лектыныт.
Оласе общеобразовательный организацийла гыч республикыштына эн шуко – 21 еҥ – сеҥыше ден призёр Бауман лицей гыч, а ялысе школла гыч эн ончылно – Морко районысо Коркатово лицей.
Снимкыште: Коркатово лицейын талантан тунемшыже-влак тунемме верым вуйлатыше С.Михайлов дене пырля.