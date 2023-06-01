Темленыт, каҥашеныт, проектым ямдыленыт

Педагогын да наставникын идалыкыштым палемдыме кышкарыште Марий образований институтышто туныктымо пашаште тыршыше да вуйлатыше-влаклан шанче-методике могырым полышым пуышо единый федеральный системым илышыш пуртымо шотышто регионысо системым вияҥдыме дене кылдалтше выездной стратегический сессий лийын. Тудын координаторжо – Мордовийысе М.Е.Евсевьев лӱмеш кугыжаныш педагогический институт.
Сессийын икымше ужашыштыже модераторын сомылжым Саранск ола гыч педагогике науко доктор Михаил Якунчев шуктен. Погынышо-влаклан сай паша лектышым Россий просвещений министерствын еҥже, образовательный организаций-влакын виктарыше ушемышт дене вашкыл шотышто национальный ассоциацийын президентше Андрей Алфёров, ты ассоциацийынак вице-президентше Наталья Анпеткова, Марий Эл Образований да науко министр Лариса Ревуцкая, Марий образований институтын ректоржо Лариса Овчинникова ойленыт.
Участник-влак палемдыме единый федеральный системым вуз, квалификацийым нӧлтымӧ рӱдер, кыдалаш профессионал образованийым пуышо да общеобразовательный организаций-влак дене пырля вияҥдыме шотышто тӱрлӧ йӧным каҥашеныт.
Кокымшо ужашыште, кум командылан шелалтын, ойырымо теме почеш проект пашам ыштеныт. Мордовийысе М.Е.Евсевьев лӱмеш кугыжаныш педагогический институтын еҥже-влак экспертын пашажым шуктеныт.
Мучашлан тачысе кечылан регионысо образованийым уэмден вияҥдаш эн кӱлешан да кугу проектым каҥашеныт. Тудын дене тений Москваште эртаралтше иктешлыше сессийыште палдараш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий образований институтын сайтше гыч налме