Тазалык рӱдер: сай илыш корнын компасше

Марий Элыште 15-21 сентябрь Пациентын лӱдыкшыдымылыкшӧ да тазалык рӱдер-влак дене палдарыме арня семын эрта.
Кызытсе илыш нимучашдыме гаяк стрессым чытыме, жапын ситыдымыже да эрежак огыл сай койышым койымына дене ойыртемалтеш. Тыгодым эн шергакан да эн тӱҥ поянлыкнам – шкенан тазалыкнам – шотыш налде кодена.
Ме врач деке чӱчкыдынжӧ черын тӱжваке лекмыж годым каена… Но черланен кертме лӱдыкшым жапыштыже рашемдыме, ситыдымашым вияҥаш тӱҥалме йыжыҥыштак кораҥдыме вер уло мо? Уло! Тыгай верлан Тазалык рӱдер шотлалтеш.
Республикыштына тудо кок вере пашам ышта: Йошкар-Олаште да Волжскышто.
Икымшыжым Йошкар-Оласе 2-шо №-ан поликлиникыште 2009 ий 1 декабрьыште почмо.
Тазалык рӱдерын тӱҥ цельже инфекциян огыл чер дене черланен кертмым шижтарыме, ситыдымашым вияҥаш тӱҥалме йыжыҥыштак рашемдыме да тӧрлатыме дене кылдалтын.
Тушто тыгак шке тазалыклан мутым кучаш, ийготын ойыртемжым шотыш налын, черланен кертме деч аралалташ, лӱдыкшым аклаш да таза илыш-йӱлам кучымо радамым ышташ туныктат.
Тазалык рӱдер тамакым шупшмылан, аракам утыждене йӱмылан, уто нелытым погымылан да кояҥмылан кӧра черланен кертше пациент-влакын тазалыкыштым эскера. Тыгак кочкыш рацион ден кече радамым шотыш кондымо, тарванылме чолгалыкым кугемдыме але иземдыме, физкультур да спорт дене заниматлалтме йодышлам рашемдаш полша.
Пациент-влак Тазалык рӱдерыш чӱчкыдынжӧ профосмотр але диспансеризаций деч вара врачын колтымыж почеш толыт, но тушко шке семынат мияш лиеш.
Пациентым тыште писын да нимом корштарыде шымлат. Чыла процедур ОМС-ын полисше почеш чылт яра эртаралтеш.
Ушештарем, Тазалык рӱдер-влакым «Кужу да чолга илыш» национальный проектын «Тазалыкым – кажнылан» федеральный проектшым илышыш пуртымо кышкарыште модернизироватлат.
Тений гыч рӱдерлаште тамакым шупшмылан, аракам утыждене йӱмылан, уто нелыт ден коям погымылан, йоҥылыш кочмылан да шагал тарванылмылан кӧра черланен кертше пациент-влакын тазалыкыштым келгынрак шымлаш, консультацийым кажнылан посна да радамын пуаш тӱҥалыныт.
Тазалык рӱдерыште пациент-шамычым шымлыме радам тыгай:
- анкетирований;
- антропометрий (капкыл кӱкшыт, нелыт, кыдал ден эрдын кӱжгытышт);
- тамакым шупшшо-влакын шӱлымыштым тергымаш;
- тамакым шупшшо-шамычын шӱлалтен лукмо южыштышт углеродын монооксидшын нугыдылыкшым рашемдымаш;
- биоимпедансметрий (капкылын составшым шымлымаш: коя да чогашыл массын процентше ден вӱдын кугытшым рашемдымаш. Тиде уто нелытым диагностироватлыме эн сай йӧн).
Шымлымашлам иктешлыме почеш Тазалык рӱдерын врачше/ фельдшерже таза илыш-йӱлам кучаш посна программым ямдыла, ийготлан келшыше але уто нелыт ден коям погышо еҥ-шамычлан капкыл нелытым иземдаш полшышо посна рацион ден физический упражнений-влакым, аракам йӱмылан, тамакым шупшмылан кӧра тазалыклан лийын кертше лӱдыкшым иземдыме шотышто ой-каҥашым темла.
Тазалык рӱдерыште пациентым ик шагат наре тергат.
Рӱдоласе Тазалык рӱдерын адресше: Йошкар-Ола, Советский урем, 56-шо пӧрт, 615-ше кабинет, 6-шо пачаш.
Тергалташ ончылгоч возалтме телефон: 8 (8362) 45-76-63 (8 гыч 15.45 шагат марте).
Наталья КРАСИЛЬНИКОВА,
Йошкар-Оласе Тазалык рӱдерын вуйлатышыже.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.