Таза илыш-йӱла верч

Тазалык арня кышкарыште республикыштына тӱрлӧ мероприятий эрта.
Теҥгече Йошкар-Оласе медицине колледжыште республикысе профессиональный образовательный организацийлаште шинчымашым погышо ӱдыр-рвезе-влаклан «Выбираю ЗОЖ» квест-модыш эртен.
Колледжын преподавательже ден студентше-шамыч таза илыш-йӱлан негызше, икымше полышын йӧнжӧ-влак, донорствын кӱлешлыкше да шуко моло дене палдарыше икмыняр станцийым ямдыленыт.
Студент-шамыч чыла заданийым кумылын шуктеныт, но сеҥышыш эн тале-влак лектыныт. Икымше вер дене Кугыжаныш да муниципал службо да Йошкар-Оласе технологический колледж-влакын студентышт лектыныт, кокымшыш – Торгово-технологический да И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжлаште тунемше-шамыч, кумшыш – Марий радиомеханический колледжыште шинчымашым погышо ӱдыр-рвезе-влак.
«Выбираю ЗОЖ» квест-модыш кажне ийын Тазалыкын тӱнямбал кечыж вашеш эртаралтеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Йошкар-Оласе медицине колледжын фотожо.