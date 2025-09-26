Тарифым пеҥгыдемдыме

Шуко пачеран пӧртлаште тӱшка погым капитально олмыктымылан взносын кугытшым палемдыме шотышто пашам мучашке шуктымо.
Марий Элысе экономике ситуацийым чыла велымат шымлыме да Кугыжаныш Погын депутат, Мер палатын йыжыҥъеҥже-влакын, эксперт сообществын кумдан каҥашымышт деч вара 2026 ий гыч взносын эн изи тарифшым пеҥгыдемдыме.
Ушештарена, Марий Элын Чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министерствыже шуко пачеран илыме пӧртлаште тӱшка погым капитально олмыктымылан собственник-влак деч пачерысе кажне квадрат метрлан 23 теҥгеат 54 ырым налаш темлен. Пурышо чыла темлымаш ден замечанийым шотыш налын, тиде тарифым 15 теҥгеат 37 ыр марте иземдыме.
– Икте-весым колыштын да умылен лукмо тиде пунчал, регионышто илыше еҥ-влакын пӧртыштым ончылгоч палемдыме радам почеш олмыктен, тыгодымак еш бюджетым уто нагрузко деч арален, шуко пачеран пӧртлаште тӱшка погым капитально олмыктымо шотышто республик кӱкшытан адресный программым умбакыжат шуктен толаш йӧным ышта. Взносын кугытшым палемдыме йодышым каҥашымашке ушнышо да шке шонымашым пеҥгыдын каласыше чыла еҥлан тауштем, – манеш Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев шке телеграмм-каналыштыже.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.