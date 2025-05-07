МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Талешкына-шамычлан пӧлеклалтын

Светлана Носова Comment(0) Материалым 49 гана онченыт

Йошкар-Оласе Чарла кремльыште «И до последнего дыхания, Отчизне-матери верны» у экспозиций почылтын.

 Тудо мемнан кундем гыч Кугу Отечественный сар годым Совет Ушемын Геройжо чап лӱмым налше 54 еҥлан пӧлеклалтын. Кремль кудывечыш пурышо кажне еҥ нунын подвигышт дене палыме лийын кертеш. Ончерым Российысе Военно-исторический обществын республикысе пӧлкаже ден республикысе Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыже эртареныт. Тудо Кугу Сеҥымашлан 80 ий теммылан да Россий президентын увертарыме Шочмо Элым аралыше-влакын идалыкыштлан пӧлеклалтын.

Светлана Носова

М.Скобелевын фотожо

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