Тачат еҥ-влакым да кумдыклам уша
2030 ийлан Марий Элыште ялысе 100 почто отделенийым уэмден олмыктат.
Тиде паша Россий президент Владимир Путинын темлымыж почеш почто инфраструктурым вияҥдыме программе кышкарыште шукталтеш. 2022 ий гыч республикыштына ялысе 40 почто отделенийым уэмдыме, 2030 ийлан эше 102 -м олмыктат.
Тидын нерген регион вуйлатыше Юрий Зайцев дене вашлиймаште Федерал почто связьын республикысе управленийжым (УФПС) вуйлатыше Андрей Виногоров палдарен. Юрий Викторович поснак ял шотан илем-влаклан Россий Почтын кугу социальный кӱлешлыкшым палемден.
– Цифран технологий вияҥме пагытыште почто связьын пашаже ончычсо семынак еҥ ден кумдык-влакым, кеч-мыняр тораште верланеныт гынат, ушымо дене кылдалтын. Почто поснак ял шотан илемлаште кӱлеш, вет тушто еҥ-влак социальный ден кугыжаныш услуго-влакым налын кертыт. Россий Почто СВО зонышто улшо сарзе-шамычлан, оксам тӱлыде, посылкым колтен шога. Мемнан талешкына-шамычлан мӧҥгӧ гыч кеч-могай уверым, полышым налаш куанле, – каласен регион вуйлатыше.
Андрей Виногоров республикысе правительствылан полшен шогымыштлан тауштен. 2025-2026 ийлаште Марий Эл Республикын законжо почеш почтым погылан да транспорт налоглан оксам тӱлымӧ деч утарен. 2025 ийыште налоглан кайышашлык куд миллион наре теҥгем тыгак почто пашаеҥ-влакын пашадарыштым кугемдаш колтымо.
УФПС республикыште ятыр еҥлан пашам пуышо организацийлан шотлалтеш. Тудын штатыштыже 1,2 тӱжем еҥ тырша. Почто сеть 5 почтамтым, 257 отделенийым уша, тышеч 193-шо яллаште верланен.
Марий Элын почтовикше-влак «Единый Россий» партий дене пырля эртарыме «Земский почтальон» всероссийский конкурсыш ушнат, эн шуко йодмашым колтымо. Лач земский почтальон-влак яллаште илыше-шамычлан, райрӱдыш кайыде, почто услугым налаш йӧным ыштат. Кодшо ийын Кужэҥер район Тумньымучаш почто отделенийын пашаеҥже Ольга Швецова конкурсыш ушнышо уло Россий гыч участникше-влак коклаште 12-шо верыш лектын.
2025 ийыште Россий Почтын республикысе управленийже гоч 7 миллион наре серыш ден бандероль, тыгак 300 тӱжем наре посылке, тышеч 600-жӧ специальный военный операций кайыме кумдыклаш, каен. Почтальон-влак 4,5 миллион наре газет ден журналым, коммунал услугылан тӱлаш 7,7 миллион счётым верлаш намиен шуктеныт. 55 тӱжем пенсионерлан 800 тӱжем наре пенсий ден тӱрлӧ пособийым пуэдыме кугыт 15 миллиард теҥгеш шуын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.