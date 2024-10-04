Таҥасымаште – 14 медаль

27-30 сентябрьыште Самара олаште каратэ дене «Киокушин на Волге» всероссийский таҥасымаш эртен. Марий Элын спортсменже-влак тушто 14 медальым сеҥен налыныт.
Шке нелытан категорийыштышт Константин Матюков, Демьян Бастраков, Георгий Березин, Ярослав Птушкин, Назар Макаров, Ульяна Токтаева, Андрей Киселёв икымше верым налыныт. Кокымшо верыш Игнат Макаров ден Кирилл Леонтьев лектыныт. Бронзым Даниил Лежнинлан, Игорь Красновлан, Роман Лапаевлан, Иван Ивановлан, Егор Ивановлан кучыктеныт.
Лидия ШАБДАРОВА
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