Тӱжвал тӱсымат, чон кумылымат

Кугыжаныш Погынын депутатше, СВО-н ветеранже Александр Смирнов «Талешкын портретше» Всероссийский проектыш ушнен.
Марий Эл «Талешкын портретше» Всероссийский патриотический акцийыш ушнен. Тудын кышкарыштыже Александр Смирнов Калыкле сымыктыш гимназийыште тунемше-влак дене вашлийын.
Акцийын ойыртемже оҥай форматыштыже палдырна: вашлийын мутланыме жапыште школьник-шамыч талешкым сӱретлат. Тидыже икте-весылан ӱшаныме шӱлышым шочыкта да геройын тӱжвал тӱсшым веле огыл, кумылжымат почын пуаш йӧным ышта.
Ӱдыр-рвезе-влак дене чон почын мутланымыж годым Александр Смирнов йоча пагытше, школышто поснак физкультур ден физике предметлам йӧратымыже, актёр лияш шонымыжо, икымше йолташыже-шамыч нерген каласкален.
Серьёзный темымат тарватеныт: депутат СВО-м эртарыме кундемыш шке кумылын кайыме амал, пехотышто служитлыме опытын кӱлешлыкше, армийысе келшымашын акше да кужу жап посна лийме деч вара родо-тукым дене вашлийме куан дене палдарен.
«Мый тыште нимо утым ом уж. Кажне пӧръеҥ шке ешыжым, шке суртшым аралышаш», – палемден Александр Смирнов да йоча-влаклан поро пашам патыр улдеат ышташ, шке шонымашке лӱдде ошкылаш тыланен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.