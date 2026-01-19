Тӱжем име дене шуркалыме гай чучеш гынат…

19 январь – Вӱд модмо кече. Крешене кечын, йӱштӧ я леве игечым ончыде, кумылан-влак эҥерыште але ерыште йӱштылаш лӱмынак келыштарыме верыш чывылалташ пурат. Черкыште але памашыште вӱдым налыт. Ю шӱлышан вӱд дене идалык мучкат пайдаланаш лиеш. Тудо капкылым куштылемда, погынышо осалым мушкын колта, маныт.
Йолташ-влак, Крешене кечын могай йӱлажым шуктеда?
Лариса СИДОРКИНА, мурызо, Йошкар-Оласе 3-шо №-ан йоча сымыктыш школын преподавательже:
– Крешене кастене оласе пачерыштына ванныш вӱдым темена да тудын ӱмбалан марий молитвам лудына, коштал-коштал вӱдым модыктена. А эрлашынже ты вӱдыш чылан пурен лектына. Вий ешаралтмыла, кумыл нӧлталтмыла чучеш.
Вероника КУЗНЕЦОВА, музыковед, Марий Элысе композитор ушемын секретарьже:
– Илышыштем Крешене кечын кок гана веле йӱштӧ вӱдыш пуренам. Чывылалтмеке, у-ух, капкыллан моткоч свежан, куштылгын чучеш. Вӱд гыч лекмеке, вигак портышкемым да шокшо вургемым чиенам.
Мутат уке, иян вӱдыш пурымо деч ончыч тидлан кужун ямдылалтман. Иканаште пурымо дене тазалыклан эҥгекымат ышташ лиеш.
Вӱдым кажне ийын черкыште налына. Тудым идалык мучко изин-изин йӱына, мушкылмо вӱдышкат ешарена да коклан пӧрт гыч осалым поктен лукмо годым шыжыктылына.
Мария ИВАНОВА, республикын Туризмым вияҥдыме шотышто агентствыжын пашаеҥже:
– Иян вӱдыш пураш ончылгоч пеш чот ямдылалтман, садлан мый эше ик ганат тыгай ошкылым ышташ тоштын омыл.
Вӱдым атыш налын кодена да идалык мучко кучылтына, вет тудо ю виян, маныт.
Зоя АЛЕКСЕЕВА, Республикысе наркологий диспансерын медшӱжарже:
– Волжский район Пӧтъял черке пелен Серафим Саровский лӱмеш купельым ыштымеке, эн ончычак кеҥежым йӱштылынна. Ынде ятыр ий Крешеньылан чывылалтына. Тиде мемнан ешыште шкешотан йӱлашке савырнен манаш лиеш. Южгунам Крешене кечын вӱдыш пурен ом керт гын, кудывечысе таве гыч вӱдым луктын, ӱмбакем опталам.
Крешене вӱдыш пурен лекмеке, тӱҥалтыште капым тӱжем име дене шуркалыме гай, а варажым шо-окшын чучеш, могырет куштылеммыла лиеш, вий-куат ешаралтеш.
Елена ЛЕБЕДЕВА, Шернур муниципал округын Памашсола кундем отделжын вуйлатышыже:
– Крешеньылан ик ганат вӱдыш пурен омыл. Ты кечын чывылалташ пураш шонышо-влаклан верым ме шке лӱмынак келыштарена. Ӱмаште Тиман почиҥга ял воктенысе памашыште у купельым ыштыме. Тудым верысе калыкын, спонсор-влакын полышышт дене тӱзатыме. Шнуй памаш воктене чывылалтме вер ончычат лийын.
Ӱмаште гын Крешене кечын 700 утла еҥ купельыш толын: иктышт вӱдыш пурен лектыныт, а весышт атылаш вӱдым налын каеныт. Нунылан шокшо чайым ямдыленна, вӱдыш пурышо-влаклан тулотым ылыжтенна ыле. Теният калык шуко лийын, шнуй шӱлышым налын.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Иван Речкинын фотожо