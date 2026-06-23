Тӱзатышаш объект-влак пале улыт

Тӱзатыме объект-влакым ойырен налшаш верч всероссийский онлайн-йӱклымашым иктешлыме.
Тудо 21 апрель гыч 12 июнь марте эртен. Марий Элыште 2027 ийыште вашталташ палемдыме кундем-влак пале лийыныт.
Республикысе олалаште могай проект-влаклан эн шукын йӱкленыт?
Йошкар-Олаште эн шуко йӱкым В.П. Никонов лӱмеш площадьым тӱзатыме проект поген. Тудын верч 11849 еҥ йӱклен.
Волжскышто Вавилов уремысе йоча поликлинике воктене парковкым да тротуарым тӱзатыме проект ончыко лектын, тудо 1995 йӱкым поген.
Козьмодемьянскыште йоча усталык пӧрт воктене йолын коштмо зоно (Ӱй Завод квартал, 2) эн шуко йӱкым поген. Тудын верч 1418 йӱкым пуымо.
Звенигово олаште калык Охотин уремысе 8-ше № — ан пӧрт воктене йолын коштмо тошкалтышым тӱзатымылан шукырак йӱкым (535 еҥ) пуэн.
Ушештарена, йӱклымаш «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект почеш эртен. Ӱмашсе гыч тудо «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура. Тудым РФ Президент Владимир Путинын кӱштымашыж почеш ыштыме.