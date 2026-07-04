Тӱвыра поянлык, йоча тазалык…

Марий Эл Кугыжаныш Погынын комитетше-влак июльысо сессийлан ямдылалтме пашан икымше туржым мучашленыт.
Латшымше сессийым 23 числаште эртараш палемдыме. Депутат-влак регионысо законодательствым саемдымашке виктаралтше инициативе ден законопроект-шамычым ончен пытареныт.
Тӱвыра, национальный политике, туризм да спорт комитетын йыжыҥъеҥже-шамыч Марий Элыште Россий калык-влакын тӱвыра поянлыклан шотлалтше объектыштым арален кодымо нерген законыш пуртымо вашталтыш-шамычлан акым пуэныт. Тиде документым федеральный законодательствын йодмашыжлан келшышын ямдылыме.
Пуртымо тӧрлатымаш-шамыч республикысе исполнительный кучемын уполномоченный органжын тӱвыра поянлыклан шотлалтше объект-влакым аралыме аланыште компетенцийжым кумдаҥдаш темлат. Ведомствылан регион да кундем кӱкшытан объект-влакым начаремше радамыш, тыгак нунын нерген сведенийым илыме верым чоҥымо ик увер системыш пурташ полномочийым пуаш палемдыме.
Тылеч посна законын проектше дене шарныктыш верланыме кундемын чекше да «тӱвыра поянлык объект-влакым аралыме кумдык» манме умылымаш дене кылдалтше терминологический аспект-влак рашемдалтыт.
Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитет регионысо ОМС фондын 2025 ийысе бюджетшын шукталтмыже да тенийысе, тыгак 2027-2028 ийласе бюджетышкыже вашталтышым пуртымо нерген закон-влакын проектыштым ончен.
Парламентарий-шамыч поснак кугу тӱткышым регион-влак кокласе вашкылым виктарыше законын проектшылан ойыреныт. «Марий Эл Республикыште граждан-влакын тазалыкыштым аралыме нерген» законыш регионыштына регистрироватлалтше еҥлан медицине полышым пуышо вес субъектлан роскотым пӧртылтымӧ шотышто вашталтышым пурташ темленыт.
Бюджет да экономический политике комитет республикын 2025 ийысе бюджетшын шукталтмыж нерген отчётым ончен.
Документ дене келшышын, ӱмаште регионын казнашкыже 64,3 миллиард теҥге наре окса пурен, роскотым 66 миллиард теҥге наре ыштыме – Марий Элын бюджетше 1,6 миллиард теҥге дефицит дене шукталтын.
Науко, образований да молодёжный политике шотышто комитет йоча-влакын тазалыкышт дене кылдалтше икмыняр законын проектшым ончен да тыгай темлымашым ыштен:
- 18 ияш марте ийготан йоча-влаклан автомобиль бензиным розницыш ужалаш чараш. (Транспорт средствым виктараш правам налше 16 ияш деч кугурак икшыве-влаклан тыгай чарак ок лий);
- йочан тазалыкшылан зияным ыштен кертше заведенийыш икшыве-шамычым пурташ чараш.
Депутат-влак ончымо чыла законопроектым парламентын латшымше сессийжын паша радамышкыже пурташ темленыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.