Тӱткырак лийза

Марий Турек районысо «Мариец» да «Русский Ружейный Релоад» сонар озанлыклаште сӧснан африкан чумаже шотышто карантиным увертарыме.
Тидын нерген указ йымалан кидпалыжым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев пыштен. Карантин 5 декабрь гыч тудым пытарыме марте шуйна.
Карантин вийыште улмо жапыште тиде кундемлаште ветеринарный учрежденийын еҥже да туткарым кораҥдыше-влак деч посна молылан лияш чарыме. Тыште тыгак сонарлаш, ир сӧснам лӱяш, шылым ышташ, вольык озанлык продукцийым наҥгаяш, сӧсналан кургым да шартышым ямдылаш огеш лий.
Октябрь мучаште сӧснан тыгаяк черже шотышто карантиным Оршанке районышто да «Полевое» сонар озанлыкыште увертарыме ыле.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.