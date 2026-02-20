Тӱшкан погынен каҥашеныт

Таче Йошкар-Олаште Самырык-влакын полатыштышт «Марий Эл Республикын агрофорумжо» икымше кугу погынымаш эртен.
Тиде кечын полат ончылно да кӧргыштыжӧ чынжымак кугу пайремым ушештарыше форум лӱшкен. Ялозанлык техникым да оборудованийым ямдылыше-влак выставкым ончыктеныт, шке сатуштым темленыт. Кӧргыштыжӧ ялозанлыклан кӱлшӧ чыла тӱрлӧ ӱзгар, урлыкаш, кушкылым аралыме средстве, ӱяҥдыш, перерабатыватлыше предприятий-влакын сатушт да молат ончыкталтыныт. Фермер-влак ярмиҥгашке ушненыт: мӱйым, эмлык шудым, кондитер кочкышым, шыл ден шӧр гыч ямдылыме кочкышым да шуко молымат темленыт.
Форумын участникше-влакым Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, Кугыжаныш Думын депутатше Сергей Казанков саламленыт да ойыртемалтше-влаклан наградым кучыктеныт. Ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский эртыше ийысе лектышым иктешлен, ончыкылык шуктышаш паша дене палдарен. Тудын кидше гычат шукын наградым налыныт.
Поснак оҥай ыле Россий ялозанлык министерствын изи агробизнесым вияҥдыме управленийжын начальникше Рената Бибарисован, тиде управленийын ялысе туризмым вияҥдыме отделжын начальникше Андрей Тутариковын, «Калык фермер» ассоциацийын аналитике рӱдержым вуйлатыше Виктор Гллубковын каласкалымышт.
Толшо-влакын кумылыштым оҥай концерт нӧлталын.
Снимкыште: выставкым ончымо годым.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.