УВЕР ЙОГЫН

Тӱшкан погынен каҥашеныт

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

Таче Йошкар-Олаште Самырык-влакын полатыштышт «Марий Эл Республикын агрофорумжо» икымше кугу погынымаш эртен.

Тиде кечын полат ончылно да кӧргыштыжӧ чынжымак кугу пайремым ушештарыше форум лӱшкен. Ялозанлык техникым да оборудованийым ямдылыше-влак выставкым ончыктеныт, шке сатуштым темленыт. Кӧргыштыжӧ ялозанлыклан кӱлшӧ чыла тӱрлӧ ӱзгар, урлыкаш, кушкылым аралыме средстве, ӱяҥдыш, перерабатыватлыше предприятий-влакын сатушт да молат ончыкталтыныт. Фермер-влак ярмиҥгашке ушненыт: мӱйым, эмлык шудым, кондитер кочкышым, шыл ден шӧр гыч ямдылыме кочкышым да шуко молымат темленыт.

Форумын участникше-влакым Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, Кугыжаныш Думын депутатше Сергей Казанков саламленыт да ойыртемалтше-влаклан наградым кучыктеныт. Ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский эртыше ийысе лектышым иктешлен, ончыкылык шуктышаш паша дене палдарен. Тудын кидше гычат шукын наградым налыныт.

Поснак оҥай ыле Россий ялозанлык министерствын изи агробизнесым вияҥдыме управленийжын начальникше Рената Бибарисован, тиде управленийын ялысе туризмым вияҥдыме отделжын начальникше Андрей Тутариковын, «Калык фермер» ассоциацийын аналитике рӱдержым вуйлатыше Виктор Гллубковын каласкалымышт.

Толшо-влакын кумылыштым оҥай концерт нӧлталын.

Снимкыште: выставкым ончымо годым.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

 

 

 

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шер дене пунат, йолчиемым олмыктат, сылнын тӱрлат…

20 гыч 23 ноябрь марте Москваште Инвалид ден тазалык шотышто экшык улман еҥ-влак коклаште профессиональный мастарлык шотышто «Абилимпикс» IV лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Сӱрет сай велыш вашталтеш

  Регион вуйлатыше Юрий Зайцев республикысе Элгӧргӧ паша министерствын коллегийжын кумдаҥдыме заседанийжын пашашкыже ушнен. – Тендан тыршен пашам ыштымыда лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Шуко шочшан еш шукемеш

Марий Элыште «Демографий» национальный проектын «Йоча шочмо годым ешлан финанс дене полшымаш» региональный проектшым илышыш пуртымо кышкарыште 2019 ий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий