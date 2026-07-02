«Тӱрлем, да пулвуемат корштымым чарна»

25 июньышто Кугу Ачамланде сарын участникше, пашан ветеранже Зоя Андреевна Доронина 103 ийым темен.
Морко районысо Лапшар ялыште шочшо тиде ӱдырым армийыш 1942 ий августышто налыныт. 19 ияш Зоя Калуга воктенысе чодыраште санинструкторлан тунемын, тыштак кидышкыже икымше гана автоматым налын. Сеҥымашым Германийыште вашлийын. А 1945 ий кеҥежым мӧҥгыжӧ пӧртылын. Зоя Доронинам Кугу Отечественный сарын II степенян орденже дене палемденыт.
Пелашыж дене коктын 69 ий пырля иленыт, кум йочам ончен куштеныт. Таче Зоя Андреевна Константин уныкаж дене ила.
Лишыл еҥже-влакым йомдарымеке, 92 ияш ӱдырамаш чон ойгыж дене радынам тӱрлаш тӱҥалын.
«Ик шинчам веле ужеш гынат, уло кумылын тӱрлем, тыгодым эсогыл пулвуем корштымым чарныме гай чучеш. А кужун илыме секретем уке, тӱрым тӱрлымем чыла чер ден ойгым мондаш полша гын веле…» – манеш илалше кидмастар.
Зоя Андреевнан 70 утла радынаже уло. 2023 ийыште Морко районын тоштерыштыже курымаш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше «Илышым йӧратен…» персональный ончержым почыныт.
Пагалыме ветераным шочмо кечыж дене Марий Элын паша да социальный аралтыш министржын алмаштышыже Наталья Якурнова, Морко район администрацийын вуйлатышыже Александр Голубков, Морко районым вуйлатыше Гарафий Хуснутдинов, Морко районысо калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерын директоржо Алевтина Семенова саламленыт. Уна-влак Зоя Андреевналан фронтышто лӱддымылыкым, а тыныс илышыште пеҥгыде койыш-шоктышым ончыктымыжлан тауштеныт, эсенлыкым, лишыл еҥ-шамычын чон шокшышт ден поро кумылыштым, вуй ӱмбалне канде кавам тыланен, Россий президент Владимир Путинын да Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыштым, шарнымашан пӧлекым, сылне пеледыш аршашым кучыктеныт.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.