«Тӱняумылымаш чот вашталтеш»
Вичкыжрак капкылан, волгыдо шинчаончалтышан пӧръеҥым ужын, тудым пеҥгыде койыш-шоктышан, кӧргӧ виян, тале спортсмен манын отат шоналте.
Триатлон дене Российын спорт мастерже, специальный военный операцийын участникше Вячеслав Васильев дене тений Физкультурникын кечыжым палемдыме годым вашлийынна.
Спорт – илыш ойыртем
Вячеслав Владимирович – Марий Элыште триатлон дене тӱҥ тренер. Ӱдыр-рвезе-влакым спортын экстремал видшылан кумылаҥда. Тудо 2010 ийыште Пензыште олимпийский резерв училищым лач «визытанлан» тунем пытарен. Варажым Пензе университетын физический культур да спорт факультетыштыже шинчымашым келгемден. 2017 ийыште ты кугыжаныш университетыштак «юриспруденций» специальностьлан тунемын. Ятыр ий годсек армийын рӱдӧ спорт клубыштыжо (ЦСКА) тале спортсмен семын аклалтеш. Специальный военный операцийыште 2024 ий гыч контракт почеш служитла.
Марий Элын рӱдолаштыже шочын-кушшо рвезе тӱрлӧ кундемыште эртаралтше таҥасымашлаште ятыр гана вийжым терген, призёр радамыш логалын. Элнан чапшым Европын, тӱнямбал кубок верч таҥасымашын этаплаштыже вийжым терген, триатлон дене Российын чемпионжо лийын.
Изинекак спортлан йӱлышӧ айдеме кызытат канаш толмо жапым кучылтын, тӱрлӧ кӱкшытан таҥасымашлашке ушна. Мутлан, тений кеҥежым Йошкар-Олаште триатлон дене эртыше Российын чемпионатыштыже любитель-шамыч коклаште икымше верыш лектын.
– «Красный город» таҥасымашке, триатлоныш куанен ушненам. Мыланем спорт – илыш ойыртем. Чыла шотыштат шукылан полшен. А тренер пашаштем эн тӱҥ – самырык тукымым таза илыш-йӱлалан кумылаҥдаш да нунылан сай результатыш шуашышт, чын корныш шогалашышт полшаш. Триатлон дисциплиным пеҥгыдемда, ончыкылык кечылан задачым шынден, у шонымашыш шуаш, пашам йӧраташ кумылаҥда, адакшым – тиде тазалык. Иймаш, велосипед, куржталмаш – чылажат чытымаш да вий-куат дене кылдалтыныт, – ойла спецоперацийын участникше.
«Тренер» – позывной, тренер – паша
Арам огыл Вячеслав Владимировичын позывнойжо – «Тренер». Геройын ойжо почеш, тидыже тудлан икымше кечылаштак «пижын».
– Молын семынак блиндажыште илена, а тудыжым шкеак кӱнчен келыштаренна. Кызыт игече шочмо кундемем деч икмыняр градуслан левырак гынат, ырыкташ буржуйко-коҥга уло. Тидланже Марий Эл гыч гуманитар полышым колтышо-влаклан кугу тау. Мо кӱлеш – эре полшенак шогат. Йоча-влакын возымо серышыштат пеш куандара. Лишыл еҥ, родо-тукым, земляк-влакын поддержкышт тыгак боевой кумылым нӧлта, – мутшым шуя таче кечылан Жуков медальын озаже. – Мутат уке, лӱдмаш лийын, тудо уло. Поснак тӱҥалтыште. Тидын деч посна нигузе. А варажым пуйто тыгак лийшаш манын шонет, тунемалтеш, вет калыкыште арам огыл ойлат: «Айдеме чылалан тунемеш». Тыгак. Тений сентябрь тылзе гыч спецоперацийыште улам. Мутат уке, задачым шуктымо годым эн чот нелыже – боевой йолташым йомдараш. Теве пырля чайым йӱат, кочкат, а вучыдымын уке… Тидым нимогай мут дене умылтараш огеш лий. Сарын кочыжым ужшо кеч-могай айдемын тӱняумылымашыже чот вашталтеш. Тудо кажне волгыдо у кечым куанен вашлиеш да илышымат чотрак аклаш тӱҥалеш, а южо шонымаш, ончычсо дене таҥастарымаште, йӧршеш вес корным налеш.
Чылажат весе, у
– Спецоперацийыште ончыко шонен моштымо, писын тарванылме шотыштат спорт дене кылым кучымо чот полша. Тидым шкеак шижам, ужам. Вет тачысе саманыште саржат у технологий дене кылдалтше, сандене эреак улан тунемаш кӱлеш да тудын дене пайдаланен моштыман. Чоҥештылше аппаратат («кайык-влак») тӱрлӧ да пеш шуко.
Мый жапше годым Бурятийыште службым эртенам, сандене салтак илыш опытынат полышыжо уло. Спецоперацийыште кажне кече – шкешотан зарядке, шкешотан тренировко. Капкылым пеҥгыдемдаш, формым кучаш физподготовкылан, лӱйкалымашлан жап ойыралтеш, медицине полышым пуашат туныктат. Кунамже сусыр корштымым чараш уколымат шкеак ыштена, – мутшым шуя Морко кундемын уныкаже.
Пырля, икой дене
Таче кечылан Вячеслав Васильев – «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше. «Резервыште улам. Чылажат сай лиеш, конкурсым эртен, ончыкшым шинчымашем республикым вияҥдымаште кӱлеш лиеш, могай-гынат пайдам пуа, шонем. А айдеме у пашалан эреак тунемшаш, чыла велым шуаралтшаш. Тачысе саманыште – поснак», – манеш спецоперацийын ветеранже, марий пӧръеҥ. – Кугу Отечественный сарыште кредалше кочам Виктор Васильевич эреак пример лийын. Кеч-могай ситуацийыште шке чапым кӱшнӧ кучыман, айдеме улмынам мондыман огыл. Меат кочана-влакын корныштым шуена, элнам аралена.
Вячеслав Васильев ден пелышыже Анастасия Николаевна икшывыштымат таза илыш-йӱлалан кумылаҥден воспитатлат. Изи ӱдырышт гимнастике дене пеҥгыде кылым куча гын, эргышт дзюдолан кумылан. «Пеҥгыде еш, икте-весе коклаште умылымаш – илышыште ик эн тӱҥ. Икой дене гына сеҥымашке шуына. Пырляште – вий. Вашке У ий пайрем. Чылаштлан тазалыкым, тынысым тыланем», – пеҥгыдын мане спецоперацийын ветеранже Вячеслав Васильев.
Тале спортсменым, СВО-н ветеран-участникшым самырык тукымлан чыла шотыштат пример семын палемдыман. Тудо Марий Элыште триатлоным, спортым вияҥдымашке ушнен. Тӱҥалме пашаштыже шонымашкыже шуаш тыланена, а спецоперацийыште боец-шамычлан – шкештым арален, сеҥымашке шуаш.
Елена Эшкинина
