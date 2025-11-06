Тӱнямбалне – кумшо!

3 гыч 6 ноябрь марте Минскыште Йоча да самырык-влакын художественный усталыкышт национальный рӱдерыште «Творчество без границ» XI почылтшо тӱнямбал фестиваль-конкурс эртен.
Конкурсыш Азербайджан, Кыргызстан, Башкортостан, Карелий, Коми, Марий Эл Республикла ден Беларусьын кажне регионжо гыч 400 утла коллектив ден посна мурышо-влак чумыргеныт. Таҥасымашке чылаже 6500 наре еҥ ушнен. Нуно «Хореографий», «Вокал», «Инструментальный музык» номинацийлаште таҥасеныт.
Конкурсын кокымшо йыжыҥышкыже 207 коллектив ден 2000 утла участник лектыныт. Мемнан республик гыч «Изи пеледыш» калык куштымаш йоча образцовый ансамбльат тиде радамыш логалын – Йоча да самырык-влакын усталык полатышт пелен чумырымо ты коллективыш коштшо ӱдыр-рвезе-влак кӱкшӧ профессионализм ден мастарлыкым ончыктеныт да кумшо верым сеҥен налыныт. Саламлена!
Чапланыше тӱнямбал конкурсышто сеҥымаш Калыкын икоян улмо кечыжлан да Марий Эл Республиклан 105 ий теммылан пӧлек семын лийын.
