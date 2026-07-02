СОЦИАЛ ИЛЫШ

Тӱлен туныкташ полшат

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Республикыштына йочан еш-влаклан кугу тӱткыш ойыралтеш, нунылан полшымо регионысо мере-шамыч утыр саемдалтыт.  

Ӱмаште Марий Элыште шуко шочшан еш-влаклан полшымо у мерым илышыш пуртымо. Тудын дене келшышын, вузышто але кокла профессиональный образованийым пуышо тӧнежыште тӱлен тунемше ик икшывылан ыштыме роскотын пел ужашыжым ешлан угыч пӧртылтат. Тыгодым тунемме формо – очно але заочно – шотыш огеш налалт.

2026 ийыште тидлан 1,8 миллион утла теҥгем ойырымо. Компенсацийым 72 еш налын. Нунын кокла гыч иктыже – Степановмыт еш. Вате-марий Ирина ден Роман кум йочам ончен куштат. Кугурак Алиса ӱдырыштым Марий кугыжаныш университетыште тӱлен туныктат. Апрельыште Степановмыт Йошкар-Олаште социальный полышын мерыже-влакым ыштыме рӱдерыш тидын шотышто йодмашым пуэныт да теве компенсацийым налынытат. Алисан аваже Ирина Александровнан палемдымыж гыч, Марий Эл правительствын тиде мерыже – тунемме ий мучаште пеш сай бонус да еш бюджетлан анык.

Президентна Владимир Путин йочан еш-влаклан полшымо пашам национальный проект ден вияҥме план-шамычын тӱҥ корнышт семын палемден. Республикысе калык сай илышыж верч тыршымым шижше, йоча-шамычлан кече еда ыштыме роскотым иземден да утларак тӱткышым воспитанийлан ойырен кертше манын, эл вуйлатышын кӱштымашыже-влакым ончыкыжат икшырымын шуктена, «Еш» национальный проектым илышыш пуртена, регионысо мере-влакым кумдаҥдена, воза Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев МАХ мессенджерысе лаштыкыштыже.

Маргарита Иванова.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын МАХ мессенджерысе лаштыкше гыч налме фото.

 

 

Лудаш темлена:
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Правамат аралаш полша

Марий Эл Республикыште «Россий пенсионер-влак ушемын» регионысо пӧлкажым ыштыме. Тудын учредительный погынымашыже Йошкар-Олаште декабрь мучаште эртен. Регионысо пӧлкан правленийжым лудаш…
СОЦИАЛ ИЛЫШ

Кӧ темлен, а кӧ муын

Эртыше кугарнян Йошкар-Олаште Пашам муаш полшымо всероссийский ярмиҥган кумшо федерал йыжыҥже эртен. Тиде кечын Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк лудаш…
СОЦИАЛ ИЛЫШ ТАЗАЛЫК

Шӱм-вӱргорно чер нерген…

Йошкар-Олаште Регионысо вӱргорно рӱдерын «Шӱм-вӱргорно черым эмлыме кызытсе йӧн-влак. Сеҥымаш ден ончыкылык паша-шамыч» регион-влак кокласе VI научно-практический конференцийже эртен. лудаш…

Добавить комментарий