Тӱлен туныкташ полшат

Республикыштына йочан еш-влаклан кугу тӱткыш ойыралтеш, нунылан полшымо регионысо мере-шамыч утыр саемдалтыт.
Ӱмаште Марий Элыште шуко шочшан еш-влаклан полшымо у мерым илышыш пуртымо. Тудын дене келшышын, вузышто але кокла профессиональный образованийым пуышо тӧнежыште тӱлен тунемше ик икшывылан ыштыме роскотын пел ужашыжым ешлан угыч пӧртылтат. Тыгодым тунемме формо – очно але заочно – шотыш огеш налалт.
2026 ийыште тидлан 1,8 миллион утла теҥгем ойырымо. Компенсацийым 72 еш налын. Нунын кокла гыч иктыже – Степановмыт еш. Вате-марий Ирина ден Роман кум йочам ончен куштат. Кугурак Алиса ӱдырыштым Марий кугыжаныш университетыште тӱлен туныктат. Апрельыште Степановмыт Йошкар-Олаште социальный полышын мерыже-влакым ыштыме рӱдерыш тидын шотышто йодмашым пуэныт да теве компенсацийым налынытат. Алисан аваже Ирина Александровнан палемдымыж гыч, Марий Эл правительствын тиде мерыже – тунемме ий мучаште пеш сай бонус да еш бюджетлан анык.
Президентна Владимир Путин йочан еш-влаклан полшымо пашам национальный проект ден вияҥме план-шамычын тӱҥ корнышт семын палемден. Республикысе калык сай илышыж верч тыршымым шижше, йоча-шамычлан кече еда ыштыме роскотым иземден да утларак тӱткышым воспитанийлан ойырен кертше манын, эл вуйлатышын кӱштымашыже-влакым ончыкыжат икшырымын шуктена, «Еш» национальный проектым илышыш пуртена, регионысо мере-влакым кумдаҥдена, воза Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев МАХ мессенджерысе лаштыкыштыже.
Маргарита Иванова.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын МАХ мессенджерысе лаштыкше гыч налме фото.