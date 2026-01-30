Йошкар-Олаште турист автобус-влаклан шогалаш тӱлыман вич парковкылан верым палемденыт.
Тидын нерген Йошкар-Олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов увертарен.
Турист автобус-влак шонымо семын кушто лиеш, тушто шогалмышт дене транспортлан ынышт мешае манын, нунылан лӱмын тӱлыман цифран 5 парковкым ыштат. Нине стоянке-влак теве кушто лийыт:
- Ленин проспектысе Оболенский-Ноготковын площадь кумдыкыштыжо, Палантай урем деч Ленинский проспект марте, 24 б пӧрт – 5 вер;.
- Ленин лӱмеш площадьыште (Комсомольский урем велым) – 10 вер.
- Вознесенский уремыште 76-шо №-ан пӧрт кумдыкышто да драмтеатр шеҥгелсе парковкышто – 7 вер. Тыштак лишыл жапыште у общественный туалетым пашаш колтат.
- Царьградский проспектыште (Республикысе курчак театр дене ) – 10 вер. Туштат общественный туалет лиеш.
- Царевококшайский кремльыште (Вознесенский урем гыч пурымо велне) – 10 вер.
Нине верлаште автобус-влаклан шогалаш лийме нерген шижтарыше корно пале-влакым тений шошым вераҥдат. Икмыняр тылзе тушко шогалмылан оксам налаш огыт тӱҥал.
Кызыт оласе администраций элнан вес олалаштыже тыгай келшыше парковко сервисым налме йодышым рашемда. У сервисым пашаш колтымылан кӧра турист автобус-влакын водительышт парковкылаште вер улмым ончылгоч рашемден да бронироватлен кертыт.
Йошкар-Олаште тӱлыман тыгай парковкылан ак 300 теҥге лиеш. Мутлан, Нижний Новгородышто – 612 теҥге, Воронеж ден Суздальыште – 400, а Озаҥ олаште мыняр шагатым шогымым ончен тӱлыктат – 30 гыч 130 теҥге марте.
Антон Трудиновын палемдымыж почеш, турист автобус-влак оласе кудывечылаште парковатлалтын огыт керт, тидлан штрафым тӱлашышт логалеш. А корнылаште тыгай автобуслан шогалаш чарак улмо нерген лӱмын вераҥдыме пале-влак шижтараш тӱҥалыт.
Снимкыште: Йошкар-Олаште марий сувенирым ужалыше кевытла турист-влакым вашлияш эре ямде улыт.
Светлана Носован фотожо