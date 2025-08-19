Тӱҥжӧ – шинчаваш мутланымаш

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влак граждан-шамычлан приёмым эртарат, сайлыше-влак дене вашлийын мутланат.
Депутатлан калыкын йодмашыжым ончымо паша тӱҥлан шотлалтеш, вет тудын гоч республикыште илыше-влак кучемын пунчалже, темлыме услуго да илыш условий шотышто шке шонымашышт, проблемышт да темлымашышт дене палдарат.
* * *
Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов Советский районысо Кужмарий селаште граждан-влаклан приёмым эртарен.
Депутат Яштыродо ялыште корно ден шарныктышым олмыктымо, Кужмарий селаште черкым уэмдыме, Кельмаксолаште вӱд пучым чоҥымо, кудалтен кодымо участке-шамычым шагалемдыме шотышто мерым илышыш пуртымо, спецоперацийым эртарыме кумдыкышто увер деч посна йомшо землякым кычалме да моло йодышлан радамын вашештен.
«Калык коклаште шочмо кундемым вияҥдыме верч вургыжшо чонан еҥ шуко. Нуно вашлиймашлашке йодмаш дене веле огыл, темлымаш денат толыт, мутлан, Марий Элыште ялозанлыкым вияҥдыме шотышто»,– манеш Александр Алексеевич.
* * *
«Единый Россий» партийын Звенигово районысо пӧлкажын мер приёмныйыштыжо граждан-влак дене депутат Февзи Керимов (снимкыште) вашлийын. Приёмышто Звенигово ола администрацийын вуйлатышыже Любовь Лисоват лийын.
Оласе-влак илыме-коммунал услугылан тарифым кугемдымылан вуйым шийыныт, тоштемше пӧртым олмыкташ, калыклан лӱдыкшым, кугорнышто чаракым ыштыше шоҥго пушеҥге-влакым пӱчкедаш полшаш йодыныт. Тургыжландарыше вес теме – ик коремым ошма дене петыраш кӱлеш.
Приёмышто СВО-н участникше-влаклан полшымо мере-шамыч денат палдарыме.
«Чыла йодмаш кӱлешан. Кажныжым шуктыман», – палемда депутат.
* * *
Мария Дорогова ден Максим Бронников Йошкар-Оласе Строитель уремыште верланыше 9, 9А, 11, 11А пӧрт-влакын кудывечыштышт эртаралтше пайремыште лийыныт.
«Поснак йоча-влаклан тӱрлӧ модышым эртарыме, но тӱҥжӧ – калык дене мутланыме да чыла йодмашым пашашке налме», – палдара Мария Сергеевна.
Маргарита Иванова ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.